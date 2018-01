Russlands president Vladimir Putin avbildet idet han stiger opp fra det iskalde vannet i innsjøen Seliger fredag. Foto: AP / NTB

Putin markerer Jesu' dåp med isbad

NTB

Publisert: 19.01.18 12:14

Russlands president Vladimir Putin feiret helligtrekongersdag, en viktig høytid for ortodokse kristne, med et isbad for å markere Jesu' dåp.

Russisk fjernsyn viste 65 år gamle Putin stige ned i det iskalde vannet i innsjøen Seliger nordvest for Moskva, grytidlig fredag morgen. Etter isbadet gjorde han korsets tegn.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sier presidenten har pleid å isbade også ved tidligere års helligtrekongersdag, men at det fredag var første gang han gjorde det offentlig.

Etter kristen ortodoks tradisjon skal vannet, som er blitt velsignet av en prest samme uke som helligtrekongersdag feires, være hellig og rent, og troende mener det har helende kraft.

Det var rundt 5 kuldegrader i lufta da presidenten senket seg i isvannet. Putin deltok også i gudstjeneste, opplyser presidentens kontor .

Russiske myndigheter har etablert slike badesteder for troende over hele landet, selv i deler av Sibir der det fredag for tiden er rundt 30 kuldegrader.

Noen steder i Sibir ble det målt 68 kuldegrader, og lokale myndigheter besluttet derfor å avlyse isbadingsritualet.