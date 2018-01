FRISK SOM EN FISK: Ifølge Det hvite hus sin lege er Donald Trump i svært god form. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Lege: Donald Trump er i «usedvanlig god form» og bestod de kognitive testene med glans

Publisert: 16.01.18 23:34

UTENRIKS 2018-01-16T22:34:50Z

Det hvite hus' lege sier president Donald Trump er frisk og at han gjorde det svært godt under de kognitive testene.

På fredag var presidenten på en komplett helsesjekk. Det var legen Ronny Jackson som fikk æren av å se til at alt var i orden med USAs 45. president.

Tirsdag forteller legen at presidenten bestod helsesjekken med glans.

– Presidenten er i usedvanlig god form og hans helse ventes å være god i hele presidentperioden, sa Ronny Jackson da han gikk gjennom resultatene for pressen i Washington tirsdag ettermiddag lokal tid.

Legen kunne fortelle at Trump gjorde det svært godt under de kognitive testene som går på hans mentale helse. Jackson poengterer at det var presidenten selv som oppmuntret til den kognitive sjekken, og at dette ikke var nødvendig fra legens side.

Den mentale helsen til Trump har vært mye omdiskutert etter at boken til Micahel Wolff påstår at han er ustabil. Politiske kommentatorer og eksperter på mental helse har også de siste månedene stilt spørsmål om presidenten egentlig er ved sine fulle fem.

– Jeg ser han veldig ofte og vi har samtaler om alt, ikke bare om medisinske ting. Jeg hadde derfor ingen bekymringer om hans mentale helse, men vi gjorde det rett og slett fordi presidenten ba meg om det, sier han på pressekonferansen.

Dette var den første helsesjekken til Trump etter han ble president. Legen gikk veldig detaljert til verks og videre på pressekonferansen forteller han at samtlige verdier var normale bortsett fra litt høyt kolesterol. Han bekrefter til og med at presidents tenner har null hull.

Legen forteller at Trump drar fordel av å holdt seg unna tobakk og alkohol store deler av livet.

Jackson kan dog melde at Trump tar medisiner for å senke kolesterolet, aspirin for hjertet, et middel for hårtap og vitaminer for å vedlikeholde helsen.

Det hvite hus sin lege råder også presidenten til et kosthold med mindre fett og karbohydrater og trene mer regelmessig. Han kan med fordel gå ned 5–6 kg i løpet av året sier legen.

Se pressekonferansen i sin helhet her: