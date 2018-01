Foto: AP / NTB scanpix Foto: VITNE: Steve Bannon er kalt inn av spesialetterforsker for å vitne om mulige forbindelser mellom Trump og Russland.

New York Times: Bannon kalt inn som vitne i Mueller-gransking

NTB

Publisert: 16.01.18 18:19

Spesialetterforsker Robert Mueller har stevnet presidentens tidligere sjefstrateg Steve Bannon til å vitne for en storjury, ifølge The New York Times.

Stevningen ble innlevert forrige uke som en del av Muellers gransking av mulige forbindelser mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere, ifølge avisas kilde.

I den kontroversielle boken av Michael Wollf er Steve Bannon en av hovedkildene. Der beskriver han blant annet Trumps nærmeste medarbeidere sitt møte med Russland i 2016 som forrædersk.

Det skal være første gang Mueller har krevd at noen i Trumps indre krets vitner for en storjury i forbindelse med etterforskningen.

New York Times' kilde sier at stevningen kan være en forhandlingstaktikk, og at Mueller trolig kommer til å la Bannon slippe å vitne for en storjury dersom han i stedet lar seg avhøre av Muellers etterforskere i Washington.

Tirsdag vitnet Bannon bak lukkede dører i etterretningskomiteen i Representantenes hus, en av flere parallelle granskinger i Kongressen av mulig Russland-samarbeid.

Steve Bannon fikk sparken fra Det hvite hus i august i fjor, men støttet fortsatt Trump: