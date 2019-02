UTSTØTT: Disse tre kristne familiene lider samme skjebne. De har alle en ektemann, far, sønn, bror eller nevø om sitter fengslet, tiltalt for blasfemi. Bak fra venstre: Michael Javed (34), Hazai Asif (8) og Abraham Asif (10). Foran fra venstre: Meroleen Asif (35), tvillingene Brain Asif (5) og Jerusha Asif (5), Saima Indrias (40), Abid Masin (48) og Nasreen Abid (45). Foto: Harald Henden, VG

Pakistans kristne: Risikerer dødsstraff for blasfemi

LAHORE (VG) Over 1500 personer er blitt blasfemianklaget i Pakistan. Mens de tiltalte risikerer livstid og dødsstraff, må de pårørende leve i skjul.

I oktober utløste det raseri da en blasfemidømt kvinne ble frikjent i Pakistan . Den kristne firebarnsmoren Asia Bibi (47) var den første kvinnen i pakistansk historie som ble dømt til døden for å ha krenket profeten Muhammed. I ni år satt hun fengslet med dødsdommen hengende over seg, før hun ble frikjent av landets høyesterett.

Frifinnelsen ble lovpriset internasjonalt som et progressivt steg, men på hjemmebane utløste det voldelige protester i Pakistan . «Heng Asia!» krevde folket. I dag bor Bibi på hemmelig, militærvoktet adresse i Islamabad, og forsøker å komme seg ut av landet .

Religiøs ekstremisme preger Pakistan. Den pakistanske blasfemiloven er den strengeste i den muslimske verden. Den anvendes hyppig og rammer ofte de religiøse minoritetene i landet.

Siden slutten av 1980-tallet er 1546 personer blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan. Bak mange av anklagene ligger personlige feider. Tilbake sitter pårørende igjen med enormt stigma og ødelagte liv.

VG har møtt noen av dem.

FAKTA: Blasfemiloven Pakistan har den strengeste blasfemiloven i den muslimske verden. Deler av loven stammer fra Britisk India, men ble først hyppig anvendt på 1970- og 80-tallet.

Loven gir opptil tre års fengsel for nedsettende kommentarer om islamske ledere, livstid for «forsettlig» skjending av Koranen, og dødsstraff eller livstid for blasfemi mot profeten Muhammed.

1546 personer er blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan siden 1987. Tiltalene fordeler seg slik: Muslimer (775), ahmadier (501), kristne (229), hinduer (30) og andre religioner/trosretninger (11).

Over 60 blasfemianklagede personer er blitt drept før rettssaken var over.

Loven er svært omdiskutert fordi den ofte misbrukes for å tjene personlige motiver. Mange blasfemisaker har bakgrunn i feider mellom naboer og slektninger. I enkelte tilfeller er «bevis», som brente koransider, blitt plantet hos mentalt syke personer.

De lokale domstolene er under press av ekstreme islamister til å dømme for blasfemi. Flere dømte frifinnes på høyere nivå.

I rettssalen har vitner nektet å gjenta innholdet i det de hevder er blasfemi, fordi de ikke selv vil begå blasfemi. Dermed er bevisbyrden ofte svak. Kilder: Human Friends Organization, Rapporten «As good as dead» fra Amnesty International i 2016, Stefanusalliansen, Wikipedia, BBC

Dømt til døden for sms-er

– Alle slektningene våre har forlatt oss. Jeg passer på barna alene. Fordi vi er i fare, våger ingen nærme seg oss. Selv ikke da jeg gjennomgikk en kreftbehandling, stilte de opp.

Det forteller kristne Meroleen Pervaiz (35), omkranset av sine fire småbarn, mens hun kjemper mot tårene.

Vi møter henne på hovedkontoret til den ideelle organisasjonen Human Friends Organization (HFO) i Lahore, en ideell organisasjon som jobber for minoriteter og religionsfrihet. Ingen av de pårørende vil ta oss imot hjemme. De er alle kristne i muslimske nabolag, og er livredde for å vekke oppmerksomhet.

Meroleens ektemann Asif (33) har sittet fengslet siden høsten 2013, tiltalt for alle punkter i blasfemiloven:

§ 295A: Bevisste og ondsinnede handlinger med intensjon om å fornærme religiøse (inntil ti års fengsel).

§ 295B: Skjending av Koranen (livstid).

§ 295C: Nedsettende bemerkninger om profeten Muhammed (dødsstraff).

Det er fortsatt ikke felt dom i saken. Foreløpig er ingen av blasfemidødsdommene i Pakistan blitt fullbyrdet, men flere er blitt drept underveis av mobber.

Meroleen forklarer at ektemannen ble anklaget for blasfemi av en kollega på tekstilfabrikken der han jobbet. Også anklageren er kristen. Kollegaen skal ha tatt mobilen til Asif og sendt islamkritiske tekstmeldinger til andre på jobben, deriblant sjefen.

– Det var en personlig konflikt. De kranglet om penger. Hele anklagen er falsk. Mannen min er uskyldig, sier Meroleen.

VG kan ikke verifisere opplysningene.

Svak bevisbyrde

Rojar Noor Alam i organisasjonen HFO bekrefter imidlertid at svært mange av blasfemisakene bunner i personlige feider.

– Loven blir misbrukt for personlig gevinst. Ofte handler det egentlig om retten over eiendom og tomter. Det er feider mellom naboer, kolleger og bekjente, sier Alam.

Ifølge HFO er det altfor enkelt å anklage noen for blasfemi. Dessuten er bevisbyrden svak: I retten slipper anklagerne å gjengi de påståtte krenkelsene, slik at de ikke selv begår blasfemi.

Blasfemiproblemet starter allerede med pensum på barneskolen, ifølge Alam.

– Barn lærer på skolen at religiøse minoriteter er imot islam, at man ikke skal stole på kristne, hinduer og ahmadier, og at de er ute etter å skade muslimer. Det skaper hat i tidlig alder, sier han.

– Foreldre lærer barna sine at de ikke skal drikke av et glass som en kristen har tatt på, legger Alam til.

– Behandlet som annenrangs borgere

Meroleen besøker mannen i fengsel to ganger i måneden. De fire barna mellom fem og ti år ser aldri pappa. Tvillingene var bare 17 dager gamle da Asif ble arrestert.

Familien har mistet sin far, ektemann og forsørger, og de aner ikke om han noen gang blir fri. Meroleen har begynt å jobbe, og får økonomisk og juridisk bistand av HFO.

Hun sier hun ikke bærer nag.

– Jeg vil ikke hevne mannen som gjorde dette mot oss. Jeg har ingen vonde tanker om ham. Jeg ber alltid for andre.

Aller mest ber hun for mannen sin. Hun fikk opp håpet da Asia Bibi ble frikjent.

– Alt jeg ønsker er at mannen min skal komme tilbake, så vi kan oppdra barna våre sammen.

– Hvordan er det å være kristen i Pakistan?

– Vi blir behandlet som annenrangs borgere. Men Pakistan er like mye mitt land som muslimenes, svarer Meroleen.

Vil løslate uskyldige

Saima Indrias (40) sitter på en annen historie. Også hun er rammet av den strenge og tidvis urettferdige blasfemiloven. Den 18 år gamle kristne sønnen hennes Patras Masih (18) har sittet fengslet i snart ett år, tiltalt for å ha krenket profeten Muhammed.

– Han er helt uskyldig. Jeg ber myndighetene om å løslate alle uskyldige som sitter fengslet så fort som mulig, sier Saima.

Hun forteller at sønnen havnet i en krangel med noen muslimske lagkamerater under en cricketkamp, og at den andre parten ville hevne seg. De skal ha fått tak i mobilen hans, og publisert blasfemiske innlegg på hans sosiale medier-kontoer.

– Vi kristne respekterer islam, men muslimer anvender loven mot oss for å tjene private formål, mener Saima.

Også hun har mistet sine nærmeste etter at sønnen ble anklaget for blasfemi.

– Jeg føler meg ikke trygg i Pakistan. Jeg er redd for å gå på gaten, og får ingen beskyttelse. Jeg er blitt isolert fra familien, og de vil ikke bli sett sammen med meg.



1 av 2 HÅPER PÅ MIRAKEL: Michael Javed håper på et mirakel, sier han, slik at storebroren Nadeem Michael (38) blir løslatt fra fengsel. Harald Henden, VG

Måtte flytte

Michael Javed (34) måtte flytte da broren ble blasfemianklaget i november 2017. Han måtte vekk fra nærmiljøet i Shahdara utenfor Lahore, sier han.

– Livet mitt sto i fare. Ingen støtter meg, fordi jeg støtter broren min, sier Michael.

Ifølge Michael sitter broren Nadeem (38) i fengsel fordi noen muslimske venner spredte blasfemiske innlegg via hans Facebook-side. Den bakenforliggende forklaringen skal ha vært en gammel konflikt om landområder.

– Han ble anklaget for blasfemi fordi han er kristen. Det er hardt å være kristen i Pakistan. Vi møter hindringer for hvert skritt, sier Michael.