Over 50.000 nye coronasmittede i USA: – Vi har ikke råd til et nytt hopp etter 4. juli

Coronasmitten øker i 40 av 50 amerikanske delstater. Mens flere av de hardest rammede områdene har avlyst uavhengighetsfeiringen lørdag, planlegges det folkefest i hovedstaden Washington D.C.

I en pressemelding lover innenriksminister David L. Bernhardt det «største fyrverkerishowet i nyere tid», presidenthonnør fra Donald Trump og oppvisning fra landets flyvåpen.

Området National Mall og Memorial Parks, som ifølge pressemeldingen tilsvarer om lag 600 fotballbaner i størrelse, vil være åpent for publikum slik at de kan sikre seg «førsteklasses utsikt» til disse begivenhetene.

Over 300.000 munnbind vil deles ut, og det vil være over 100 stasjoner for håndvask rundt omkring på området, ifølge innenriksdepartementet.

Planleggingen av folkefesten skjer samtidig som flere stater i USA har mistet kontrollen på smittesituasjonen. Flere dager de siste ukene har det blitt meldt om over 40.000 nye smittetilfeller i døgnet, før det både onsdag og torsdag ble meldt om over 50.000 nye smittede.

Nå øker tallet på nye smittede i hele 40 av 50 delstater, melder nyhetsbyrået AP. Washington D.C. er et av få steder hvor smittetallene faktisk går nedover.

Totalt har USA fredag morgen over 2,7 millioner smittede og 128.684 corona-døde.

Grafen under viser hvordan smitten har utviklet seg til i USA til og med onsdag 1. juli:

Selv om smitten i hovedstaden går nedover, er er den demokratiske ordføreren Muriel Bowser ifølge CNN likevel kritisk til arrangementet 4. juli.

– Vi har gitt innenriksdepartementet beskjed om at vi ikke mener dette er i tråd med veiledningen fra CDC og helsedepartementet, sier borgermesteren under en pressekonferanse, og legger til at hun ikke har myndighet til å stanse feiringen fordi den foregår på de føderale myndighetenes eiendom.

Trump og førstedame Melania skal også besøke Mount Rushmore i Sør-Dakota fredag, for å tyvstarte 4. juli-feiringen med et fyrverkerishow. Over 7000 mennesker er ventet å komme, og delstatens guvernør Kristi Noem har ifølge ABC sagt at helsemyndighetenes retningslinjer for avstand ikke vil praktiseres.

Avlyser fyrverkeri og parader

Den kraftige smitteøkningen i USA de siste ukene sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire. Helsemyndighetene i flere delstater har derfor uttrykt stor bekymring for den kommende feiringen 4. juli, skriver New York Times.

Flere av delstatene som 25. mai lot feiringen gå sin gang, har denne gangen innført strenge restriksjoner. Det tradisjonsrike 4. juli-fyrverkeriet er sammen med store folkeparader avlyst flere steder, og strender langs kysten av California og Florida er stengt, skriver AP.

– Vi vil ikke ha flere nedstengninger, men smittetallene våre går i taket. Vær så snill å ikke blande husholdninger, selv om du skulle tro at alle er friske, sier Cameron Kaiser, som er ansvarlig for folkehelsen i fylket Riverside i California til New York Times.

– Vi så flere og flere tilfeller etter Memorial Day, vi har ikke råd til et nytt hopp etter 4. juli, fortsetter hun.

Advarte mot 100.000 smittede om dagen

Under en høring i kongressen tirsdag, advarte USAs smittevernsjef Anthony Fauci om at USA kan havne i en situasjon med 100.000 nye smittetilfeller daglig, dersom de ikke klarer å snu trenden. Torsdag sier han at landet fortsatt beveger seg i feil retning.

– Vi har sett en veldig urovekkende uke, sier han i et direktesendt møte med den amerikanske legeforeningen.

Rundt 25.000 av de nye smittede det siste døgnet hører ifølge nyhetsbyrået AP hjemme i de fire delstatene Florida, California, Arizona og Texas.

I Florida, som har over 21 millioner innbyggere, er det siste døgnet meldt om over 10.000 nye smittetilfeller.

Frivillige deler ut informasjon om smittevern i nabolaget Little Havanna i Miami i Florida torsdag. Her øker smitten raskt. Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA

I fylket Miami-Dade, hvor storbyen Miami ligger, tas det derfor ekstra grep før feiringen 4. juli, skriver Miami Herald. Her er det blant annet gjeninnført portforbud mellom klokken 10 og 18, og Gimenez har beordret folk til å bruke munnbind på offentlige steder.

– Portforbudet er til for å hindre folk i dra ut og henge med venner i grupper, noe som har vist seg å spre viruset raskt, sier ordføreren til den lokale TV-stasjonen WPLG.

Bakgrunn: Smitten øker i USA – tømmer lagrene for coronamedisin

Han kunngjør også at han vil signere en ordre som reverserer gjenåpningen av kasinoer, bowlinghaller, kinoer og strippeklubber.

I Texas, hvor det de to siste dagene er blitt meldt om over 7000 nye smittetilfeller, har guvernør Greg Abbott sett seg nødt til å beordre bruken av munnbind på alle offentlige steder i fylkene med 20 eller flere bekreftede smittetilfeller. Det skjer etter at han hittil hardnakket har nektet lokale myndigheter rundt omkring i delstaten å innføre lignende regler, skriver AP.

