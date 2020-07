Coronasyk Bolsonaro hevder mirakelkur har gjort ham «helt fin»

Brasils coronasmittede president Jair Bolsonaro har lenge snakket varmt om malariamedisinen hydroksyklorokin som mirakelkur mot viruset. Nå hevder han at legemiddelet allerede har gjort ham «helt fin».

Torsdag bikket antall smittede i verden 12 millioner mennesker. Over 1,7 millioner av disse er i Brasil.

Det gjør det latinamerikanske landet til et av de hardest coronarammede i verden, både når det gjelder antall smittede og antall døde. Kun USA har høyere tall.

Ifølge VGs tall har nær 68.000 brasilianere så langt mistet livet av infeksjonen.

Hevder mirakelkur har effekt

Den nå coronasmittede presidenten har siden pandemiens start konsekvent underspilt alvoret, og har ved en rekke anledninger brutt retningslinjer og coronatiltak ved å opptre i offentligheten. Han har beskrevet covid-19 som «ikke stort verre enn en forkjølelse».

TROSSET ADVARSLER: Selv om helseminister Mandetta hadde advart mot å gå ut blant folk, møtte Bolsonaro sine støttespillere – mens han selv var i mars var i karantene. Foto: SERGIO LIMA / AFP

Bolsonaro har, på lik linje med USAs president Donald Trump, satt sin lit på det antivirale legemiddelet hydroksyklorokin i kampen mot viruset.

I slutten av mai sendte USA to millioner doser av malariamedisinen til Brasil for bruk i kampen mot covid-19. På tross av at flere studier har avvist effekt, har helsemyndighetene i landet likevel fastholdt sin anbefaling om bruk av legemiddelet.

VENNER: Brasils president Jari Bolsonaro og USAs president Donald Trump er kjent for å ha en god relasjon. Her tar de hverandre i hånden under en felles pressekonferanse i Det hvite hus i mars i fjor. Foto: JIM WATSON / AFP

Da presidenten under et TV-intervju annonserte at han selv var smittet av coronaviruset tirsdag, forteller at han allerede hadde tatt to doser av «mirakelkuren», som består av malariamedisinen i kombinasjon med antibiotikumet azithromycin.

Han hevder han fikk nærmest umiddelbar effekt.

Trues med søksmål

– Jeg føler meg helt fint. Jeg tror at måten de har administrert legemiddelet på, har gjort at effekten var øyeblikkelig. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke tok det tidligere, da hadde jeg sluppet å være i karantene, sier presidenten under intervjuet.

– Jeg stoler på hydroksyklorokin. Gjør du? spør han journalistene.

MASSEGRAV: Nossa Senhora Aparecida-kirkegården, hvor ofre for coronaviruset begraves daglig, fylles opp med nye graver. Bildet er tatt 2. juni. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Man kan også se at presidenten tar av seg munnbindet for at journalistene skal kunne «se ansiktet hans». Flere av journalistene som intervjuet Bolsonaro har i ettertid blitt satt i karantene, og den brasilianske presseorganisasjonen truer nå med å saksøke presidenten for å ha utsatt dem for smittefare, ifølge CNN.

– Bagatellisering av livet

Torsdag klokken 14 sender VG en livesending på Instagram (@vg.nett), hvor frilansjournalist André Liohn svarer deg på spørsmål. Han har reist Brasil rundt under pandemien, og har dokumentert hvordan corona-situasjonen har preget landet og folket.

– Det bor over 200 millioner mennesker i Brasil, og flere har ennå ikke kjennskap til viruset selv eller kjenner noen som har fått det. Det gjør det vanskelig å overbevise folk om at landet er i en alvorlig situasjon, sier Liohn.

Han mener president Bolsonaro også bruker flere teknikker for å avlede oppmerksomheten fra de reelle problemene coronapandemien fører med seg.

– Det hersker en bagatellisering av livet i Brasil. Det er lettere for presidenten å snakke høyt om en omstridt malariamedisin enn å snakke om hvordan viruset påvirker for eksempel de fattige i favelaene, sier han.

Stor økning i resepter

USAs president Trump har tidligere uttalt at også han har tatt det antivirale legemiddelet for å forhindre sykdom.

I USA har antall resepter på de to legemidlene de siste månedene økt med henholdsvis 86,2 prosent og 158,6 prosent, ifølge en kartlegging gjort av CNN.

Denne uken kom det en ny studie på legemiddelet utført av Henry Ford Health System i Detroit som viste at det kunne ha effekt på noen pasienter, og president Donald Trump var ikke sen med å snakke varmt om resultatene.

Studien har fått kritikk for at den ikke er utført på tilfeldige pasienter, men at pasientene som fikk legemiddelet ble valgt basert på visse kriterier.

Publisert: 09.07.20 kl. 13:07

