Riksrettsdebatten i Washington er i gang

Demokratene advarte mot at Donald Trump styrer USA mot diktatur da riksrettsdebatten åpnet. Denne uka vedtar Kongressens justiskomité riksrett mot presidenten.

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Det er ingen tvil om at justiskomiteen i Representantenes hus godkjenner tiltalen mot Trump siden Demokratene har flertall i komiteen. Deretter sendes tiltalen neste uke videre til Representantenes hus i plenum, der Demokratene også har flertall.

Dermed blir Trump bare den tredje presidenten gjennom over 200 års amerikansk historie som stilles for riksrett.

Fakta om riksrettsprosessen mot president Trump Demokratene i Representantenes hus offentliggjorde 10. desember en tiltalebeslutning som baner vei for at Donald Trump blir den tredje presidenten som stilles for riksrett i USA. * I justiskomiteens ni sider lange tekst anklages Trump for å ha begått to lovbrudd som kan føre til riksrettsdom: 1) Maktmisbruk: Ved å holde tilbake bistand til Ukraina for å presse landets regjering til å etterforske en av Trumps innenrikspolitiske rivaler. 2) Obstruksjon av Kongressen: Ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen. * Torsdag er det debatt og avstemning over tiltalepunktene i justiskomiteen. * Deretter legges det opp til debatt og avstemning mot slutten av neste uke i et samlet Representantenes hus, der Demokratene har kontroll. Med et simpelt flertall stilles Trump for riksrett. * En eventuell riksrettssak vil foregå i Senatet, antakelig i januar, hvor Republikanerne i dag har 53 plasser mot Demokratenes 47. En fellende dom, som innebærer at presidenten avsettes, krever to tredels flertall og regnes derfor som usannsynlig. (Kilde: AFP)

Han blir tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival Joe Biden, blant annet ved å holde tilbake militær bistand, og for å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte sine medarbeidere å samarbeide.

I løpet av den tre timer lange åpningssesjonen onsdag kom både demokrater og republikanere med skarpe, ofte personlige, argumenter for eller mot riksrett.

Mens demokratene ba republikanerne våkne opp og respektere eden de avla om å forsvare grunnloven, ba republikanerne demokratene om å sette landet over partipolitiske hensyn.

Republikanske endringsforslag

Etter planen skal justiskomiteen torsdag stemme over å sende dokumentet med tiltalepunktene til Huset i plenum, som ventes å gå til avstemning neste uke og deretter sende dokumentet til Senatet, der riksrettsprosessen finner sted.

Lederen for justiskomiteen i Representantenes hus, Jerrold Nadler, la fram tiltalebeslutningen mot president Donald Trump, som er første skritt mot riksrett mot presidenten. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Men før avstemningen blir det mange timer med debatt om republikanske forslag til endringer. Det er imidlertid lite sannsynlig at det er flertall for endringer siden Demokratene er lite åpne for noe som foreslås av en samlet republikansk opposisjon.

Demokratene står også samlet og er enige om alle detaljer i dokumentet, der Trump anklages for å ha opptrådt på korrupt og forrædersk vis da han presset Ukraina.

Lite sannsynlig med dom

Selve riksrettsforhandlingene i Senatet finner sted etter nyttår, men slik situasjonen er i dag, er det svært usannsynlig at Trump blir dømt. Det trengs to tredels flertall, det vil si 67 senatorer, for en fellende dom. Demokratene råder bare over 47 seter og trenger derfor støtte fra minst 20 republikanere.

Nettstedet FiveThirtyEight har vurdert hvordan samtlige 100 senatorer kan komme til å stemme, og kommet til at alle 53 republikanere, pluss muligens opp til tre demokrater, trolig vil stemme mot å dømme Trump.

Da har nettstedet vurdert at noen republikanere nok er skeptiske til Trump, men at hensynet til gjenvalg veier tyngre, siden Trumps kjernevelgere står last og brast med ham.

Bare å ha blitt tiltalt blir likevel en svart flekk på Trumps renomme, som kan få negative følger for ham ved valget neste år, selv om noen analytikere mener at han tvert imot vil tjene på riksrettssaken hos sine svært lojale kjernevelgere.

Ber om objektiv vurdering

Lederen for Husets justiskomité, Jerrold Nadler, åpnet sesjonen onsdag med å be Republikanerne objektivt se på om bevisene holder for å vise at Trump gjorde det han anklages for, om gjerningene er alvorlige nok til å dømmes for, og om konsekvensene for landets nasjonale sikkerhet og valgprosess av ikke å reagere.

Republikanerne mener Trump ikke gjorde noe galt, eventuelt at det han gjorde ikke er alvorlig nok til å rettferdiggjøre riksrett. Mange beskylder Demokratene for bare å være ute etter å ta Trump og omgjøre valget av ham.

Republikanske Jim Jordan mener at Demokratene rett og slett utkjemper 2016-valget på nytt, og at de hater Trump.

– Dette dreier seg om ett grunnleggende faktum: Demokratene har aldri akseptert det amerikanske folkets vilje. De liker ikke de 63 millioner menneskene som stemte på denne presidenten, sa han.

Men Demokratene insisterer på det prinsipielle i saken og advarte mot å la Trump slippe unna med å bruke sin makt til å be fremmede land å involvere seg i den amerikanske valgprosessen.

Publisert: 12.12.19 kl. 15:11

