ENDELIG HJEMME: Timothy Weeks sammen med søstrene Alyssa Carter (t.v.) og Joanne Carter (t.h) under en pressekonferanse i Sydney 1. desember. Foto: JEREMY PIPER / AAP

Timothy (50) løslatt av Taliban etter tre år i fangenskap

Den australske professoren Timothy Weeks (50) trodde han var døden nær. Nå er han reddet. – Jeg sliter med å finne ord som kan uttrykke hvor mye dette har forandret meg, sier han om årene i fangenskap.

Ifølge Al Jazeera sier han at han aldri mistet håpet, men at fangenskapet hadde en utenkelig effekt på ham. Det kommer frem i en pressekonferanse i Sydney søndag.

Weeks og kollegaen hans, amerikanske Kevin King, ble begge løslatt 20. november som del av en avtale mellom Taliban, USA, australske og afghanske myndigheter.

Begge var professorer ved det amerikanske universitetet i Kabul, og ble kidnappet på vei hjem fra undervisning i august 2016.

I FANGENSKAP: Timothy Weeks (t.v.) og Kevin King (t.h) snakker til kameraet mens de ble holdt som gissel. Lokasjonen er ukjent. Dette bildet, som er tatt av en video på sosiale medier, skal ha blitt tatt 1. januar 2017. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Ble holdt fanget i små celler uten vindu

– Jeg sliter med å finne ord som kan uttrykke hvor mye dette har forandret meg. Noen ganger følte at min død var nært forestående, og at jeg aldri ville komme tilbake for å se jeg elsket igjen, sa han ifølge Al Jazeera og la til:

– Men med Guds vilje er jeg her, jeg er i live og jeg er er trygg.

Til BBC sa Weeks at han ikke hater Taliban, og at noen vakter var «herlige mennesker» som han klemte da han dro.

BBC skriver at han under pressekonferansen i Sydney sa at han trodde det hadde blitt gjort flere forsøk på redde ham. Han sa også at han ble holdt fanget på flere ulike lokasjoner, ofte i små celler uten vindu, i Afghanistan og Pakistan.

EN FRI MANN: Timothy Weeks har all grunn til å smile etter å ha blitt løslatt. Her fotografert under pressekonferansen i Sydney, 1. desember 2019. Foto: JEREMY PIPER / AAP

Den siste redningsaksjonen

Weeks tror de ble forsøkt reddet opp til seks ganger.

– Flere ganger misset de oss med bare timer.

Han sier den siste redningsaksjonen som førte til at han ble løslatt endte like brått som den hadde begynt.

– Ut av en stor støvsky kom seks spesialsoldater, og de gikk mot oss, og én av dem gikk mot meg. Han bare tok armen rundt meg og holdt meg og sa, «er du ok?»

Deretter ble han fulgt til Black Hawk-helikopteret.

– Fra det øyeblikket jeg så begge Black Hawk-helikoptrene og var plassert i hendene til spesialstyrkene, visste jeg at min lange og kronglete prøvelse var kommet til en slutt, sa han i Sydney, ifølge The Guardian.

Publisert: 01.12.19 kl. 22:41

