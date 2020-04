EN SYKEPLEIER tørker noen tårer utenfor NYU Langone Medical Center på Manhattan mens ridende politi er på besøk for å takke helsepersonellet der 16. april. Foto: MIKE SEGAR / NTB scanpix

Rettsleger slår alarm: Mener dødstallene i USA er høyere

Ulik praksis og mangel på testutstyr gjør at amerikanske rettsleger ikke alltid tester for covid-19 når noen dør. De mener derfor at det reelle tallet på coronadøde i USA er enda høyere enn det myndighetene oppgir.

Jill Romann bor i Castle Rock, en liten by i Colorado som er oppkalt etter en festningsformet sten på toppen av en ås. Romann elsker norsk lefse og baker det ofte selv, etter en oppskrift hun fikk fra sin bestemor, som utvandret fra Norge til USA tidlig i forrige århundre.

I disse dager har hun imidlertid ikke tid til å lage lefser.

Hun er opptatt med å skaffe testutstyr for å avdekke covid-19. Jill Romann er «coroner» i Douglas County – en folkevalgt dødsetterforsker. Det innebærer at hun og staben hennes undersøker dødsårsakene i kommunen.

Det statlige helsedepartementet i Colorado har ingen tester å tilby. Og sykehusene i Douglas County har sagt nei til å gi henne flere tester. Uten disse testene, kan hun ikke med sikkerhet vite om det er ofre for coronaviruset eller ikke som havner på likhuset hun er sjef for.

Dette er åpenbart et problem.

FORTVILER: Jill Romann er på stadig jakt etter flere tester. Foto: Privat

Romann får en idé. Selv om sykehusledelsene ikke vil avse en eneste test, er det ikke sikkert at de ansatte på nattskiftene har fått denne beskjeden. Hun ringer, og beskriver samtalene slik:

«Hei, det er «coroneren» i Douglas County her. Ettersom det er mangel på tester tilgjengelig, har jeg ingen liggende her og nå. Kan jeg komme innom og få bare én eller to av dere?».

«Å, ja, bare kom hit!».

Planen fungerer en ukes tid, før responsen på telefon endrer seg fra imøtekommende «Ja, bare kom hit» til mindre koselige «Bare hvis du har lyst til å få sparken», forteller hun.

Må skaffe testene selv

Coronaviruset har for lengst spredd seg til samtlige 50 delstater i USA. Nesten 760.000 mennesker har blitt smittet og mer enn 41.000 liv er tapt. Man frykter at coronaviruset kan komme til å kreve flere amerikanske liv enn Vietnamkrigen gjorde, med over 58.000.

Selv om det nå er grunn til forsiktig optimisme i flere land, peker pilene fortsatt feil vei i USA.

I Douglas County, en kommune i Colorado med 370.000 innbyggere, var det søndag 12. april registrert 16 coronarelaterte dødsfall, ifølge Romann, som er en av 250 personer i USA som er styresertifisert fra American Board of Medicolegal Death Investigators.

I utgangspunktet er det en enkel jobb å fastslå om en person døde av covid-19 eller ikke. Man trenger ikke å obdusere, kun å ta ut prøver fra hals og nese.

Uten testutstyr er det ikke like enkelt.

Romann får ikke utlevert tester, hverken fra delstatens helsedepartement eller det lokale helsedepartementet i Douglas County.

– Men nå har jeg funnet et annet lokalt helsedepartement, i Denver, som har nok tester og kan gi meg noen. Jeg må betale 52 dollar per test. Jeg kan også få tak i tester fra private sykehus, men der koster det mellom 52 og 150 dollar per test. Det går dessuten ikke an å kommunisere med dem, for de er så overlesset med arbeid, forteller Romann til VG.

– Jeg har iallfall tester tilgjengelig nå, selv om jeg ikke burde måtte betale for dem, legger hun til.

PROVISORISK: Helsepersonell flytter en avdød pasient til et kjølelager utenfor sykehuset. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Sabrina (24) begraver corona-døde: «Situasjonen er kaotisk og sjokkerende»

Jill Romann mener at hun foreløpig har klart å teste alle som kan ha dødd av coronaviruset i sin kommune.

– Jeg brukte sykehustestene i starten, og takket være ren flaks – og da mener jeg ren flaks – var det et opphold til jeg fikk tak i nye tester.

Hun er sikker på at dødstallene for covid-19 er for lave i USA.

– Jeg tror ikke vi noen gang vil ende opp med det riktige dødstallet, sier Romann til VG.

Hun får støtte av flere.

– Opplagt

Doktor Anahi Ortiz, som er coroner i Franklin County i delstaten Ohio, tror at det er flere covid-19-dødsfall fra hennes distrikt som ikke er rapportert inn på grunn av manglende testutstyr.

– Vi vet at dødstallet ikke er korrekt. Alle er enige om at tallet som USA bruker, ikke stemmer. Det er opplagt, sier Ortiz til VG.

– Vi mangler fortsatt testutstyr, både selve testene og materialet som brukes til å oppbevare pinnene i under transporten til teststedet, legger hun til.

Doktor Anahi Ortiz. Foto: Privat

I Wyoming sier Fremont County-coroner Mark Stratmoen til VG at helsedepartementet i delstaten opprinnelig ikke testet døde, men at man nå har begynt å gjøre dette i begrenset omfang.

Stratmoen er president i Wyoming Coroners Association. Hans distrikt bestiller nå tester direkte fra en fabrikk, etter at myndighetene nylig ga denne leverandøren sitt godkjentstempel.

– Vi betaler dette selv, siden tilgangen via myndighetene er begrenset og sen. Når bestillingen vår ankommer om cirka en uke, vil vi kunne teste post mortem, sier Stratmoen.

– Var foran kurven

Wyoming var den siste delstaten i USA som rapporterte om et covid-19-dødsfall. Ifølge Stratmoen har man der vært nødt til å basere oppføring av covid-19 som dødsårsak gjennom etterforskning og medisinsk historikk, og bare i sjeldne tilfeller hatt faktiske tester å basere seg på.

– Vår evne til å teste har, etter min mening, blitt forkludret av de føderale myndighetene helt fra start av, konstaterer Stratmoen.

– Basert på min erfaring når det gjelder forberedelser på og studier av pandemier, var vi proaktive i å bygge opp lagrene i februar og foran kurven før myndighetene engang innrømmet at det ville bli et problem. Testene er imidlertid først nå blitt gjort tilgjengelig for post mortem-undersøkelser, spesielt i de minst bebygde delene av USA. Fram til nå ville jeg ikke bruke den begrensede mengden tester på å undersøke døde, siden behovene til de levende må prioriteres, utdyper han.

– Jeg tviler på at vi noen gang vil få vite det reelle dødstallet forårsaket av covid-19, sier Stratmoen til VG.

Fremont County-coroner Mark Stratmoen. Foto: Fremont County Coroners Office

I Clark County i Arkansas sier en annen coroner til CNN at «Likene blir ikke testet for covid-19. Punktum!». Dette står i skarp kontrast til president Donald Trumps påstand 6. mars om at alle som ønsker tester, kan få tester.

Det er ikke bare manglende testutstyr som fører til unøyaktig rapportering av covid-19-dødsfall, ifølge Jill Romann i Colorado. Det skyldes også ulik praksis hos dem som fastsetter dødsårsaker i de drøyt 3000 kommunene i USA.

Forskjellig praksis

I USA er det den føderale etaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som har ansvaret for å rapportere de offisielle dødstallene. Overfor CNN har CDC forklart at de teller alle tilfeller hvor covid-19 står oppført som dødsårsaken eller en av dødsårsakene på en persons dødsattest.

Hva som føres opp i dødsattesten, varierer imidlertid fra kommune til kommune. I noen kommuner føres covid-19 kun opp som en av dødsårsakene dersom det bevises gjennom testing, mens i andre føres det også opp dersom covid-19 sannsynligvis var en av dødsårsakene, altså uten testing.

CDC bestemte nylig at alle delstater skal telle med sannsynlige covid-19-dødsfall også.

Men det er ikke enkelt å få til lik praksis i alle ledd i 50 delstater. I Colorado er det ifølge Romann en lov som sier at man må rapportere det til myndighetene hvis noen har pådratt seg smittsomme sykdommer, men det er ingen lov som sier at man må rapportere tilfeller hvor noen har dødd av en smittsom sykdom.

Hvis en eldre person på et pleiehjem dør med covid-19-symptomer, er man altså ikke pliktet til å melde det inn som et mulig covid-19-tilfelle.

– Det er 64 kommuner i Colorado og dødsraten varierer veldig. I noen kommuner rapporterer man inn alle dødsårsaker, mens i andre sendes kun inn dødsfall som ulykker, drap, selvmord og slike ting. Så dødsraten i Colorado er allerede en katastrofe, sier Romann til VG.

To typer dødsetterforskere

Problemene som Jill Romann forteller om, er dog ikke til stede i alle delstater i USA. VG har vært i kontakt med tre rettspatologer i Florida, som forteller om lik praksis og tilstrekkelig tilgang til covid-19-tester.

– Alle som har hatt problemer nå, har vært i «coroner»-systemet. I Florida har vi et «medical examiner»-system, sier William A. Pellan i Largo i Florida.

Han er «medical examiner», eller det vi i Norge vil kalle rettspatolog.

UTEN FAMILIE: Døde mennesker uten familie blir begravet sammen i New York. Foto: John Minchillo / AP

USA har to typer dødsetterforskere. En «coroner» er folkevalgt og må ikke nødvendigvis ha medisinsk utdannelse, men har til gjengjeld en stab med leger under seg, mens en «medical examiner» er en rettspatolog med mangeårig medisinsk utdannelse.

– Coroner-systemet er ikke like formelt. Du vil trolig finne at coroners fører opp covid-19 som «trolig årsak». For meg blir det som å skrive «trolig overdose» eller «trolig drap», «sannsynligvis selvmord». Hvis du skal være profesjonell, må du gjøre det samme, enten det er overdose, drap eller covid-19, sier Pellan til VG.

Pellans distrikt inkluderer byer som St. Petersburg og Clearwater. Han har så langt kunnet teste for covid-109 ved behov.

– Ja, det har vi absolutt. Vi har ikke opplevd de problemene som andre har. Jeg tror ingen steder i Florida har det. Det eneste som kan begrense testingen for vår del, er muligheten til å få tak i utstyr. Vi ligger godt an akkurat nå. Jeg tror ikke at dette vil bli et problem her.

De andre rettspatologene i Florida som VG har vært i kontakt med, sier det samme. De har nok tester tilgjengelig.

William A. Pellan tror, i likhet med Romann, at dødstallet i USA er unøyaktig. Etter hans oppfatning kan det imidlertid like gjerne være for høyt som for lavt.

– Jeg tror at det både kan være begge deler. Basert på noen av artiklene jeg har lest, har du tilfeller hvor man ikke tester folk som har dødd, og der kan det være underrapportering. På den annen side kan du ha overrapportering hvis noen dødsårsaker kun baseres på symptomer og ikke tester. Vi har sett symptomer som feber, hoste og pustevansker hos personer som tester positivt for influensa, men ikke covid-19, konstaterer Pellan.

President Trump mener at USA har god nok kontroll over coronaviruset til å starte en gradvis gjenåpning landet.

– Vi har passert smittetoppen, sier Trump under en pressekonferanse denne uken.

Det er imidlertid guvernørene i de 50 delstatene som sitter med myndigheten til å beordre nedstengning og gjenåpning.

Publisert: 20.04.20 kl. 23:38

