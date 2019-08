FENGSLET: En mann i 50-årene er siktet for å ha drept den norske kvinnen i Stockholm. Foto: Karin Wesslén/TT NYHETSBYRÅN/privat

Drapet i Stockholm: – Han hadde fysiske skader da han ble pågrepet

STOCKHOLM (VG) Direktøren som er siktet for drapet på en norsk kvinne i Stockholm onsdag ble behandlet for skader etter pågripelsen.

Onsdag ettermiddag ble politiet oppringt av naboer som hørte skrik fra en leiligheten på Södermalm i Stockholm. En direktør i 50-årene ble pågrepet og er nå siktet for drapet på en norsk kvinne.

– Han hadde fysiske skader da han ble pågrepet, og hadde behov for å se en lege, sier politiadvokat og påtaleleder Christina Voigt til VG.

Hva slags skader han hadde vil hun ikke kommentere, men da mannen ankom tingretten fredag hadde han en gipset hånd og bandasje flere steder.

– Jeg kan ikke kommentere hans psykiske helse, men det virker som om han har det dårlig, sier politiadvokaten.

BAKGÅRDEN: En kvinne sier så hun en gjenstand som lignet en kniv som fløy ut fra en leilighet med stor kraft før den landet i denne bakgården. Foto: Pontus Orre

Ønsker ikke kommentere

– Har politiet opplysninger om at det skal ha vært en slåsskamp før drapet?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier hun.

Mannens forsvarer Patric Lindblom har ikke ønsket å kommentere saken. Direktøren er varetektsfengslet frem til 6. september, men nekter straffskyld.

Videre forteller politiadvokat Voigt at hun per nå ikke vet hvor lenge kvinnen var død før politiet kom til adressen.

Flere naboer forteller at det tok lang tid før politiet kom til adressen, og en forteller at det tok over to timer før politiet var på plass.

Politiet har avhørt mange naboer i området, og kommer til å avhøre enda flere.

POLITIADVOKAT: Christina Voigt er politiadvokat og påtaleleder på saken. Foto: PONTUS ORRE

– Kom som et sjokk

Mannen er administrerende direktør i et selskap som omsetter for flere hundre millioner svenske kroner årlig

I en mail til VG skriver konsernsjefen i selskapet der mannen er direktør at de er informert av Stockholmspolitiet om at lederen for deres svenske avdeling er pågrepet.

– Denne tragiske nyheten kom som et sjokk på hele vår organisasjon, og vår første prioritet nå er å ta vare på våre ansatte og andre som er berørt, skriver lederen.

Videre opplyser han at de har gjennomført allmøter i både Sverige og Norge, og har sørget for at alle medarbeiderne får tilbud om profesjonell ekstern støtte ved behov.

Publisert: 24.08.19 kl. 10:26

