Trump roser Danmarks statsminister etter Grønland-bråk

To dager etter at USAs president Donald Trump kalte Danmarks statsminister Mette Frederiksens Grønland-kommentar for «vemmelig», kaller han henne for «en vidunderlig kvinne».

NTB-Ritzau

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

De to statslederne diskuterte torsdag blant annet behovet for å utvikle det videre samarbeidet mellom USA og Danmark, samt håndteringen av landenes felles sikkerhetspolitiske utfordringer, opplyste det danske utenriksdepartementet (UD) fredag.

Før Donald Trump satte seg på flyet mot Frankrike for helgens G7-møte fredag, sa han at han hadde en fin samtale med Mette Frederiksen torsdag.

– Vi har et veldig godt forhold til Danmark, og vi har blitt enige om å snakkes senere. Men hun var veldig grei. Hun ønsket å snakke, og jeg setter stor pris på det, forteller Donald Trump og sier at Frederiksen er en «vidunderlig kvinne».

VG mener: Trumps klønete diplomati

Ifølge dansk TV 2 var det den danske regjeringen som tok initiativ til telefonsamtalen.

Tirsdag denne uken avlyste Trump sitt planlagte besøk til Danmark 2. og 3. september. Det gjorde han fordi Frederiksen ikke ønsket å diskutere salg av Grønland, som Trump ønsket å kjøpe fra danskene.

Her fyrer presidenten løs mot Danmarks statsminister:

Trump publiserte tirsdag kveld en tweet hvor han kunngjorde at han avlyste besøket. Han omtalte statsminister Frederiksens avvisning av Grønland-tilbudet for stygt og en fornærmelse mot USA.

– Jeg synes det var upassende og vemmelig. Slik snakker man ikke til USA, iallfall ikke under meg, gjentok Trump dagen etter at han viste dronning Margrethe liten respekt ved å avvise hennes invitasjon. Mange i Danmark tok avlysningen som en fornærmelse.

Forfatter og Kina-kjenner: Trump, Grønland – og bakom spøker Kina

Frederiksen har betegnet ideen om at USA skulle kjøpe Grønland «en absurd diskusjon», og hun har uttrykt skuffelse og overraskelse over at Trump avlyste besøket, som både dansk politi og utenriksdepartementet hadde arbeidet intenst med å forberede.

Publisert: 23.08.19 kl. 17:23 Oppdatert: 24.08.19 kl. 06:47