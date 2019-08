Nødlandet passasjerfly: Piloten hylles som en helt

23 personer ble skadet da et passasjerfly fikk fugler i motorene og måtte nødlande rett utenfor en av Moskvas flyplasser torsdag morgen. Kapteinen beskrives som en helt av passasjerene.

Passasjerflyet fra Ural Airlines, som hadde 226 passasjerer og sju ansatte om bord, kolliderte med en flokk med måker da flyet lettet fra Zhukovsky-flyplassen i Moskva. Flyet var fullt av turister som skulle til Simferopol i den russisk-annekterte Krim-halvøya.

Airbus 321-flyets motor sluttet å fungere som den skulle etter kollisjonen, og flyet nødlandet på en maisåker utenfor flyplassen.

– Piloten en helt

Avisen Pravda beskriver kapteinen ombord, Damir Yusupov som en helt som reddet 233 liv. «Han landet flyet på en strålende måte i maisåkeren selv om flyet ikke hadde motorkraft eller landingshjulene ute.», skriver avisen, ifølge Reuters.

Lyudmila Sjavrova, en av passasjerene, sa til russisk TV at “Vi tok av og falt ned i en åker. Piloten reddet livene våre.»

– Damir (piloten red.anm), jeg bøyer meg for din profesjonalitet, for hvert eneste liv du reddet idag, sier en annen passasjer, Lyudmila Kolesnikova, ifølge The Sun.

















NØDLANDING: Passasjerflyet, som hadde 226 passasjerer og sju ansatte om bord, kolliderte med en fugleflokk da flyet lettet fra Zhukovsky-flyplassen i Moskva.

Flyselskapet uttalte torsdag at fuglene skal ha kommet inn i begge flyets motorer rett etter avgang og pilotene foretok nødlandingen på åkeren ca en kilometer fra flyplassen, ifølge AP.

- Ristet kraftig

Helsemyndigheter oppgir at minst 23 personer, inkludert fem barn, er sendt til sykehus med skader. Nyhetsbyrået Interfax melder at en av de skadede skal ha alvorlige skader.

En anonym passasjer som ble intervjuet av statlig russisk TV sa at flyet begynte å riste kraftig retter take-off.

– Fem sekunder etterpå begynte lysene i flyet å blinke og det luktet brent. Etter at vi hadde landet løp alle avgårde, sa passasjeren.

