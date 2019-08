PÅGÅENDE: Politiet i Philadelphia prøver nå ifølge talsperson Eric Gripp å få skytteren til å overgi seg. Foto GETTY IMAGES

Seks politimenn skutt i Philadelphia: Antatt skytter pågrepet

Syv og en halv time etter at politiet ba om forsterkninger, har de pågrepet den antatte skytteren.

Oppdatert nå nettopp

En politipatrulje som rykket ut til et narkotikarelatert oppdrag i området området Nicetown-Tioga onsdag ettermiddag lokal tid, ble skutt mot av en eller flere gjerningspersoner, og situasjonen utviklet seg til en svært langvarig skuddveksling.

– Den pågående situasjonen er veldig farlig. Det er ingenting som tyder på at han vil prøve å overgi seg, sa politimester Richard Ross til NBC 10 Philadelphia etter at skytingen hadde pågått i flere timer.

Like etter midnatt lokal tid, rundt klokken 06 torsdag morgen norsk tid, er den antatte skytteren pågrepet, skriver politiets talsperson Eric Gripp på Twitter. Da var det gått syv og en halv time siden politiet i en desperat melding klokken 16.30 lokal tid ba om forsterkninger.

NBC 10 Philadelphia meldte tidlig at én person var pågrepet, og at politiet kjempet mot en skytter som hadde barrikadert seg i en bolig, og som nektet å overgi seg.

Det var lenge dramatisk da to politifolk og tre andre personer var fanget på innsiden av huset, men de ble etter rundt fem timer evakuert i sikkerhet av beredskapstroppen, skriver AP.









Politiet i nabolaget Nicetown i Philadelphia sent onsdag kveld lokal tid, mens skytteren fortsatt har barrikader seg i et hus i nærheten. Foto: GETTY IMAGES

Da skytingen hadde pågått i rundt to timer, meldte politiet at seks politifolk var skutt. Alle skuddofrene er nå utskrevet fra sykehuset, mens en politibetjent som ble skadet i en bilulykke i forbindelse med utrykningen, fortsatt er innlagt.

«Den mistenkte avfyrer fortsatt skudd. Seks politibetjenter er skutt, de er på sykehus i området med ikke-livstruende skader. Flere betjenter behandles også for andre, ikke skudd-relaterte skader. Unngå området, situasjonen er aktiv og pågående», skrev talsperson Eric Gripp blant annet.

Flere polititjenestemenn som hadde vært på stedet, måtte flykte ut gjennom vinduer og dører da de ble beskutt, og en av dem opplevde at et skudd sneiet rett forbi hodet hans, sier Ross til CNN.

– Det var som en krig, som en scene du ser i en krig. Våpnene, lyden, det var som bomber som gikk av samtidig som folk spiste middag, sier en kvinne i nabolaget til NBC Philadelphia.

POLITISTYRKER: Ifølge CNN viste skal det ha vært mer enn 50 politikjøretøy på stedet. Foto: Screenshot: Reuters

Philadelphias ordfører, demokraten Jim Kenney, sier på en pressekonferanse rundt klokken 04 natt til torsdag norsk tid at han er sint over at gjerningsmannen kan ha hatt tilgang på så mye våpen og ammunisjon, og ber USAs myndigheter sørge for bedre våpenkontroll.

– Vi må få våpnene av gatene. Hvordan kan en person med et langt rulleblad ha så mye våpen? Politifolkene våre fortjener ikke dette, det er motbydelig og vi må gjøre noe med det, sier han.

STOR POLITIAKSJON: Politiet ber folk holde seg unna området Nicetown-Tioga i Philadelphia Foto: Matt Rourke / AP

USAs president Donald Trump og justisminister William Barr oppdateres fortløpende, skriver nyhetsbyrået AP.

Skyteepisoden har fått flere politikere til å hylle politiets arbeid. Tidligere visepresident Joe Biden, som for tiden driver valgkamp for å bli demokratenes presidentkandidat, skriver på Twitter at han ber for familiene til politifolk som «hver dag våkner opp og vet at deres kjære utsetter seg for fare når de tar på seg politiskiltet».

Beto O’ Rourke fra El Paso, som også ønsker å stille mot Trump i neste valg, skriver at hendelsen er en påminnelse om hva politifolk i USA «risikerer for å tjene sine samfunn hver eneste dag».

Publisert: 14.08.19 kl. 23:36 Oppdatert: 15.08.19 kl. 06:24

