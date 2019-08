Philadelphia: Minst fem politimenn skutt

Massive politistyrker stormet området hvor minst fem politimenn er skutt.

En mann skal ha åpnet ild mot en større gruppe politifolk, og et stort område i byen er sperret av i det som betegnes som en pågående skyteepisode.

NBC Philadelphia meldte først at én mistenkt var pågrepet, men en talsmann for politiet i byen, Eric Gripp, skriver på Twitter at «den mistenkte fortsatt avfyrer skudd».

POLITISTYRKER: Ifølge CNN viste skal det ha vært mer enn 50 politikjøretøy på stedet. Foto: Screenshot: Reuters

Han melder også at fem politimenn så langt er skutt.

«Flere politimenn er skadet. Fem er skutt, på sykehus i området med ikke-livstruende skader. Skytingen pågår fortsatt. Unngå området».

Han ber også mediene om ikke å publisere bilder av hvor politifolkene har posisjonert seg.

Bilder i sosiale medier viser politifolkene ta dekning bak biler, og de ber innbyggere i byen holde seg unna det aktuelle området.

Politiet ba om forsterkninger på stedet ved 16.30-tiden lokal tid, i området Nicetown-Tioga i Philadelphia. En time senere pågikk skytingen fortsatt.

– Det var som en krig, som en scene du ser i en krig. Våpnene, lyden, det var som bomber som gikk av samtidig som folk spiste middag, sier en kvinne i nabolaget til kanalen.

Philadelphias ordfører Jim Kenney er ifølge NBC på plass på et sykehus i området.

Området der skytingen foregår ligger like ved universitetet Temple, og skolen har iverksatt såkalt lockdown, og ber studenter holde seg i dekning.

Publisert: 14.08.19 kl. 23:36 Oppdatert: 15.08.19 kl. 00:06

