PÅGÅENDE: Politiet i Philadelphia prøver nå ifølge talsperson Eric Gripp å få skytteren til å overgi seg. Foto GETTY IMAGES

Pågående skyteepisode i Philadelphia: Minst seks politimenn skutt

Massive politistyrker har stormet området, og kjemper nå mot en skytter som har barrikadert seg i en bolig. To politifolk skal være fanget på innsiden.

Oppdatert nå nettopp

Politifolk som rykket ut til et område i byen Philadelphia til et narkotikarelatert oppdrag onsdag ettermiddag lokal tid, ble skutt mot av en eller flere gjerningspersoner.

Over tre timer etter at patruljen i en desperat melding klokken 16.30 lokal tid ba om forsterkninger, pågår skytingen fortsatt.

– Politiet prøver fortsatt å snakke med den mistenkte, den mistenkte skyter fortsatt mot politiet, skriver politiets talsperson Eric Gripp på Twitter.

NBC Philadelphia skriver at én mistenkt er pågrepet, og at politiet nå kjemper mot en andre skytter som skal ha barrikadert seg i et hjem i nærheten. To politifolk skal være fanget inne i boligen.

«Den mistenkte avfyrer fortsatt skudd. Seks politibetjenter er skutt, de er på sykehus i området med ikke-livstruende skader. Flere betjenter behandles også for andre, ikke skudd-relaterte skader. Unngå området, situasjonen er aktiv og pågående», skrev gripp på Twitter tidligere.

POLITISTYRKER: Ifølge CNN viste skal det ha vært mer enn 50 politikjøretøy på stedet. Foto: Screenshot: Reuters

Politiet ba om forsterkninger på stedet ved 16.30-tiden lokal tid, i området Nicetown-Tioga i Philadelphia. To timer senere pågikk skytingen fortsatt.

– Det var som en krig, som en scene du ser i en krig. Våpnene, lyden, det var som bomber som gikk av samtidig som folk spiste middag, sier en kvinne i nabolaget til kanalen.

STOR POLITIAKSJON: Politiet ber folk holde seg unna området Nicetown-Tioga i Philadelphia Foto: Matt Rourke / AP

Bilder i sosiale medier viser politifolkene ta dekning bak biler, og de ber innbyggere i byen holde seg unna det aktuelle området.

Philadelphias ordfører Jim Kenney er ifølge NBC på plass på et sykehus i området.

Området der skytingen foregår ligger like ved universitetet Temple, og skolen har iverksatt såkalt lockdown, og ber studenter holde seg i dekning.

Publisert: 14.08.19 kl. 23:36 Oppdatert: 15.08.19 kl. 02:15

