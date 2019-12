GRILLET AV DOMMEREN: Den 93 år gamle tiltalte Bruno Dey i retten i Hamburg sammen med sin forsvarer Stefan Waterkamp. Foto: AXEL HEIMKEN / AFP

Tidligere SS-vakt (93) presset i retten: – Jeg bidro ikke til holocaust

Dommeren i rettssaken mot den tidligere konsentrasjonsleirvakten Bruno Dey gikk til verbalt frontalangrep da den tiltalte 93-åringen skulle spørres ut denne uken.

Nå nettopp

Bruno Dey (93) nekter ikke for at han sto i vakttårnet i konsentrasjonsleiren Stutthof under andre verdenskrig, mens tusenvis av mennesker ble drept på det mest bestialske vis innenfor piggtrådgjerdene.

Gang på gang har den tiltalte 93-åringen hevdet at han ikke fikk med seg de barbariske grusomhetene som fant sted i leiren han voktet.

– Husker du ikke? Bare fra sommeren og til slutten av 1944 ankom 44.000 nye fanger til Stutthof. I januar kom ytterligere 10.000 personer, sa dommer Anna Meier-Göring, ifølge Bild Zeitung.

– Nei, det kan jeg ikke huske, sa Bruno Dey.

Irritert dommer

– Det anser jeg ikke som mulig. Det var minst 50.000 mennesker. Da det kom en folkemengde på flere tusen, da måtte alle vaktmannskapene ha flyttet på postene sine. Det er åpenbart, uttalte dommeren og fortsatte:

– Da finnes det kun tre muligheter. Du lyver til oss, eller du har fortrengt de grusomme bildene i hodet ditt, eller du vil ikke si det til oss, kanskje fordi du måtte bruke våpenet ditt? spurte Meier-Göring ifølge Der Spiegel.

– Nei, svarte tiltalte igjen.

– Tenkte du aldri at «jeg kan ikke medvirke til disse forbrytelsene? Det er galt at jeg står her i tårnet?» spurte Meier-Göring, ifølge Bild Zeitung.

– Jeg kunne ikke nekte ordrer uten å sette meg selv i livsfare, sa tiltalte.

– Tenkte du ikke over at det var en forbrytersk ordre? ville dommeren vite.

– Nei, svarte tiltalte.

DOMMER: Anne Meier-Göring leder rettssaken mot 93 år gamle Bruno Dey. Foto: Daniel Bockwoldt / EPA

– Husker ingenting

Dommeren grillet den tiltalte 93-åringen, ifølge Der Spiegel: Hva med bergene med tusener av sko fra fangene, som døde eller ble drept i leiren? Hva med fangene som måtte slite ute i kulden, i timevis, også på natten? Hva med fanger som ble banket opp og utsatt for dødelige overgrep på de daglige oppstillingene? Hva med vaktpersonellet fra Auschwitz og andre leirer, som kom til Stutthof som støtte?

Bruno Dey husker ingenting, ifølge ham selv.

– Du sitter i tårnet, og ser at uskyldige mennesker blir drept, sa dommeren.

– Jeg ville det ikke. Jeg har ikke gjort noe, svarte 93-åringen.

– Jeg ser ikke at jeg har noen skyld. Jeg har ikke direkte påført noen lidelse, fortsatte tiltalte.

– Del av drapsmaskineri

På spørsmål fra bistandsadvokaten til en av de fornærmede i saken, om han mener han har bidratt til holocaust, uttalte 93-åringen tirsdag:

– At jeg bidro til det, det har jeg aldri tenkt, sa han ifølge Die Welt.

Gjennom sin tjeneste i vakttårnet i konsentrasjonsleiren Stutthof, var han imidlertid helt objektivt en del av drapsmaskineriet, ble tiltalte belært av advokaten, som representerer en av de overlevende fra Stutthof, som i dag bor i USA.

STO HER: I dette vakttårnet ved inngangen til konsentrasjonsleiren Stutthof skal Bruno Dey (93) ha stått vakt i flere måneder i perioden august 1944 til april 1945. Foto: Czarek Sokolowski / AP

5230 drap

Advokat Mehmet Daimagüler spurte tiltalte videre hvem som da egentlig hadde bidratt til massedrapene.

– Folkene som selv var med på holocaust, de som begikk disse gjerningene. Hvorfor skulle jeg ha noe med det å gjøre? spurte tiltalte i retten.

Påtalemyndigheten har anklaget Bruno Dey for å være delaktig i 5230 drap. Som SS-vakt skal han mellom 9. august 1944 og 26. april 1945 ha støttet «de ondskapsfulle og grusomme drapene spesielt på jødiske fanger», ifølge tiltalen som VG har fått tilgang til.

Påtalemyndigheten argumenterer med at den tidligere SS-mannen, gjennom sin vakttjeneste i tårnet, bidro til å hindre flukt, opprør og befrielse av fangene. Rettssaken går for en ungdomsdomstol fordi perioden for forholdene han er tiltalt for startet 19 dager før Bruno Dey fylte 18 år.

Varselskudd

Dommeren ville på tirsdag vite hva tiltalte ville gjort hvis en av fangene hadde nærmet seg gjerdet i konsentrasjonsleiren.

– Jeg ville advart vedkommende ... Kanskje hadde jeg avfyrt et varselskudd, sa 93-åringen i retten ifølge Die Welt.

– Jeg ville aldri skutt noen, aldri, understreket han.

Neste dag i hovedforhandlingene er 6. januar. Da skal en sakkyndig historiker uttale seg i retten. Frem til da skal partene i saken gå igjennom 1500 sider med vitneutsagn vedrørende Stutthof, som ble innhentet spesielt på 1950- og 1960-tallet av tyske føderale justismyndigheter.

Publisert: 18.12.19 kl. 21:47

Mer om

Flere artikler