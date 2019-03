SOV: Den to år gamle orangutangen sov da den ble oppdaget i sikkerhetskontrollen. Politiet mistenker at den var neddopet. Foto: Denpasar Quarantine Agency

Sovende orangutang funnet i flybagasje

En russisk turist er tatt i et forsøk på å smugle ut et levende orangutangbarn, to gekkoer og fem øgler.

Den 27 år gamle russeren ble stoppet på Denpasar flyplass på Bali i Indonesia fredag kveld, skriver The Guardian.

Mannen var på vei til et fly hjem til Russland, da sikkerhetskontrollen avslørte at han hadde med seg en to år gammel orangutang.

Den sovende orangutangen lå i en rotting-kurv, og mannen hadde ifølge avisen pakket ned babymat og et teppe i en koffert som han hadde med seg.

Her fant kontrollørene også to gekkoer, fem øgler og allergitabletter, som politiet mistenker har blitt brukt til å dope ned orangutangen.

LÅ INNI HER: Den 27 år gamle russeren ble stoppet med en rotting-kurv og koffert. Foto: TT Nyhetsbyrån

27-åringen skal ha fortalt myndighetene at han har fått orangutangen av en venn, som kjøpte den på et gatemarked på den indonesiske øyen Java.

Mannen hevder at vennen, som ikke lenger bor i Indonesia, har sagt at han kunne ta med seg orangutangen hjem som et kjæledyr.

Nå risikerer russeren opptil fem års fengsel og 7000 dollar i bot, skriver The Guardian, som siterer politiet.

Utryddelsen av de tropiske skogene har ført til at orangutang-bestanden er gått sterkt tilbake. Ifølge Store norske leksikon er arten utbredt i det nordlige Sumatra og størstedelen av Borneos lavland. I dag finnes det mindre enn 10.000 orangutanger på Sumatra og rundt 50.000 på Borneo, ifølge leksikonet.

24.03.19 23:37