DRAPSMISTENKTE: Et overvåkningsbilde frigitt av politiet viser de to tenåringene. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press

To tenåringer mistenkt for tre drap: Slik er politiets klappjakt

I den lille byen Gillam foregår det en storstilt politijakt på to unge drapsmistenkte kanadiere, som politiet omtaler som farlige. Innbyggerne holder dørene sine låst.

Kam Mcleod (19) og Byer Schmegelsky (18) var først meldt savnet, men fikk tirsdag status som mistenkt etter tre drap i Canada.

Kjæresteparet Lucas Fowler (23) og Chynna Deese (24), som var på biltur for å besøke ulike nasjonalparker, ble funnet drept forrige mandag langs Alaska Highway, rundt 20 kilometer sør for Liard Hot Springs i provinsen British Columbia.

Fire dager senere, forrige fredag, ble professoren Leonad Dyck (64) funnet drept på en rasteplass i samme provins.

Kun et par kilometer unna, nær landsbyen Dease Lake, fant politiet en utbrent bil som de knytter til de to tenåringene.

DREPT: Ifølge familien møttes australske Lucas Fowler og amerikanske Chynna Deese på et vandrerhjem i Kroatia. Foto: Australsk politi

Har fått mange tips

Politiet har fått inn over 120 tips etter at de gikk ut med navn og bilde på de mistenkte denne uken, opplyser talsperson Julie Courchaine på en pressekonferanse klokken 22.00 norsk tid fredag.

De tror at tenåringene befinner seg i den lille byen Gillam, som ligger over 3000 kilometer unna drapsåstedene. Her skal de ha blitt observert to ganger etter at den utbrente bilen ble funnet utenfor byen, ifølge politiet.

Letingen er derfor konsentrert til dette området. Helikopter og politihunder blir brukt i søket, skriver CNN.

– Det er et krevende terreng. Politiet søker i tett skog, så det er tøft, sier Courchaine.

– Kan ha fått hjelp

Etterforskerne er i gang med å gå gjennom tips, samt fysiske og digitale bevis. De neste 72 timene vil de gå dør til dør i håp om flere tips og ny informasjon, opplyser Courchaine.

Politiet undersøker også muligheten for at de mistenkte kan ha fått hjelp til å forlate byen.

– Selv om de ikke er observert utenfor Gillam-området, holder vi alle muligheter åpne, sier Courchaine.

Dersom noen ikke visste hvem de hjalp, og nå nøler med å stå frem, påpeker hun viktigheten av å kontakte politiet umiddelbart. Hun sier at de fortsatt er avhengig av hjelp fra publikum.

– Farlige

Gillam har kun én vei inn og ut, så flere av innbyggerne forstår ikke hvorfor de mistenkte fremdeles skulle befinne seg her, ifølge politisjef John McDonald.

– Alle holder dørene sine låst på dagtid, og er mer forsiktige enn vanlig, sier McDonald til CNN.

Politiet omtaler tenåringene som farlige og advarer publikum mot å henvende seg til dem.

– Dersom dere ser dem – ikke gjør noe – ikke søk kontakt – ring umiddelbart 911 eller det lokale politiet, sier Courchaine.

Hun sier videre at falske rykter har blitt spredt på sosiale medier, og at dette har skapt frykt blant innbyggerne. Dersom noen kommer over informasjon som om de er usikre på om stemmer, bes de ta kontakt med politiet.

Frykter for sønnens liv

Faren til den mistenkte 18-åringen frykter at politijakten vil koste sønnen livet.

– Han kommer til å være død i dag eller i morgen. Jeg vet det. Hvil i fred, Bryer. Jeg elsker deg. Jeg er lei meg for at dette måtte skje. Jeg er lei meg for at jeg ikke kunne redde deg, skal Alan Schmegelsky ha sagt til kanadisk presse, skriver CNN.

MISTENKTES FAR: Alan Schmegelsky. Foto: Laura Kane / The Canadian Press

The Star skriver at også moren skal ha uttalt seg, i form av en håndskrevet lapp levert til Star Vancouver.

– Byer er en omsorgsfull og kjærlig gutt, som aldri ville ha skadet noen. Han vokste opp i et kjærlig hjem. Vi savner, og elsker ham, kjært. Vi ønsker at begge guttene kommer trygt hjem, skal moren ha skrevet på lappen, ifølge The Star.

Publisert: 27.07.19 kl. 02:11

