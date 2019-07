FORBUDT: Så langt i år er det registrert 40 tilfeller av gjester som gjør nazihilsen foran kamera på Liseberg – et av stedene er den populære berg-og-dal-banen Helix Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Gisle Oddstad

Liseberg sliter med uønskede nazihilsener

Fornøyelsesparken Lisberg i Göteborg sliter med unge gjester som gjør Hitler-hilsener når de bruker attraksjoner i parken. Et av stedene er den populære berg-og-dal-banen Helix

Nå nettopp

Det skriver SVT.

I attraksjoner hvor gjestene blir fotografert har det blitt et tilbakevendende problem for parkledelsen at gjester gjør nazihilsen foran kamera.

Det har så langt i sesongen resultert i åtte politianmeldelser.

– Dette er en oppførsel vi ikke kan tolerere, sier stedfortredende parksjef, Fredrik Löfgren, til SVT.

Nettstedet skriver at det først og fremst er ungdommer som benytter anledningen til å gjøre nazihilsen foran Lisebergs kameraer.

Det handler ofte om ungdommer i alderen 13 til 16 år. Dette har vært et problem for Liseberg helt siden årets sesong startet. Spesielt utsatt er attraksjonene Flumeride og Helix

– Når et slikt bilde blir tatt, tilkaller vi øyeblikkelig både vakter og politi. Dette er et lovbrudd og vi vil vise at vi tar det på alvor, sier Fredrik Löfgren.

Siden parken åpnet i april, er det så langt denne sesongen registrert 40 tilfeller av gjester som gjør hilsenen foran kamera i en av Lisebergs attraksjoner. Åtte av disse har altså resultert i politianmeldelse med bakgrunn i det svenske lovverket mot hatefulle ytringer.

– Å gjøre hitler-hilsener i attraksjoner som dette er forferdelig. Det er hets mot en folkegruppe, sier Andrea Hammar, som er etterforskningsleder for demokrati- och hatbrottsgruppen i polisområde Väst i Sverige.

Hun påpeker imidlertid overfor SVT at det kan være vanskelig å bevise at hilsenen virkelig er en nazihilsen.

– Det må finnes et motiv, sier Hammar.

Denne typen hendelser har så langt ikke spredt seg til norske fornøyelsesparker.

– Jeg har aldri hørt om dette hos oss. Det håper jeg virkelig vi skal slippe, sier Anniken B. Schjøtt, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Kristiansand Dyrepark til VG.

Økonomidirektør Ivar Fyksen ved Tusenfryd forteller at de har heller ikke registrert lignende hendelser i sine attraksjoner.

– Men slike fenomener har lett for å spre seg når de omtales. Vi kommer derfor til å følge godt med i tiden fremover. Dette har vi nulltoleranse for, sier Fyksen til VG.