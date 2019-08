VEKKER REAKSJONER: Bildet av pågripelsen ble spredt bredt på sosiale medier og har vakt kraftige reaksjoner. VG har anonymisert mannen.

Bilde vekker reaksjoner – politiet ber om unnskyldning

– En hvit mann ville ikke blitt behandlet på den måten, sier lederen for organisasjonen Galveston Coalition for Justice om hendelsen som skjedde i Texas lørdag.

To hvite politimenn på hesteryggen. Ved siden av går en svart mann med hendene i håndjern på ryggen, festet i et tau som den ene politimannen holder i.

Bildet, som skal ha blitt tatt av en tilskuer lørdag forrige uke og delt på sosiale medier, har av flere blitt sammenlignet med bilder fra tiden da slaveri var vanlig i sørstatene, skriver New York Times.

En av dem som reagerer er Texas-politikeren Beto O’Rourke, en av demokratenes presidentkandidater:

– En svart mann, dratt med et tau av politibetjenter på hester, i 2019. Dette øyeblikket krever at noen blir stilt til ansvar, det krever rettferdighet og ærlighet – fordi vi må kalle dette for det er: Rasisme i arbeid, skriver han på Twitter.

Politiet ber om unnskyldning

Politiet i Galveston i Texas har bekreftet hendelsen. De opplyser at de hadde pågrepet mannen for å ha ferdes på andres eiendom – etter at han skal ha ignorert flere advarsler. Fordi ingen patruljebil var ledig, ble mannen fraktet på denne måten, forklarer de.

Politisjefen sier i en uttalelse at han forstår at bildet vekker reaksjoner, og at han ber mannen om unnskyldning for at betjentene utsatte ham for en «unødvendig ydmykelse».

– Dette er en teknikk vi trener på, og i noen scenarioer er det den beste teknikken, men jeg mener våre politibetjenter viste dårlig dømmekraft i dette tilfellet, og at de kunne ha ventet på alternativ transport, sier politisjef Vernon L. Hale i en uttalelse på politikontorets facebookside.

Han skriver at politibetjentene ikke hadde noen onde hensikter, men at politikontoret likevel umiddelbart vil slutte å bruke denne typen fangetransport.

Vekker sterke følelser

Leon Phillips, lederen for organisasjonen Galveston Coalition for Justice, sier til BBC at bildet ble tatt av en person som ønsker å være anonym.

Til New York Times sier han at bildet vekker svært sterke følelser blant mange afroamerikanere.

– Jeg får sterke følelser av sette dette bildet fordi jeg kommer fra en tid der vi levde segregert, og hvor folk sa og gjorde det de ville, sier han og legger til:

– En hvit mann ville ikke blitt behandlet på den måten. Jeg garanterer deg at det ikke er noe i reglene deres som sier at du kan ha en fyr i bånd mens du rir langs gaten på en hest, sier han.

Publisert: 07.08.19 kl. 03:05

