Forsvaret i gang med Mali-utredning

Forsvaret utreder et mulig norsk styrkebidrag til den franske operasjonen mot IS-filialer i det aferikanske landet Mali. E-tjenesten frykter at IS bygger seg opp igjen i konfliktområder som i Mali.

I sin årlige rapport som ble lagt fram mandag, slår Etterretningstjenesten fast at internasjonal terror har gode vekstmuligheter i Afrika sør for Sahara.

– Vi har fått en forespørsel fra Frankrike, og jeg har bedt forsvarssjefen vurdere hvordan vi kan delta og hva som skal til, og hvordan denne operasjonen kan jobbe sammen med FN-styrker i regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

Frp går imot

Men regjeringen må finne støtte i andre partier enn i Frp for et Mali-engasjement:

Frps forsvarspolitiker Christian Tybring-Gjedde markerte motstand mot dette i Stortinget 29. januar:

«Personlig er jeg ikke villig til å sette norske soldaters liv i fare i kampen mot afrikanske islamister», sa Frp-representanten.

Estland blir med

Bakke-Jensen presiserer overfor VG at regjeringen ikke har tatt noen beslutning om Norge skal delta i «Task Force Takuba». Men han sier at beslutningen blir koordinert med andre land:

– Frankrike ville gjerne hatt et svar i fjor, men det kunne de ikke få. Vi må se dette i sammenheng med andre lands beslutninger, og hvor solid dette eventuelt blir, sier Bakke-Jensen.

Frankrike ønsker å bygge opp «Task Force Takuba», en europeisk styrke med base i Mali, i løpet av sommeren 2020. Estland er blant landene som allerede har sagt ja til å bidra.

Trene lokale styrker

Ifølge Bakke-Jensen vurderer Sverige, Nederland og Tsjekkia lignende anmodninger fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som den som Norge har fått.

Den svenske forsvarssjefen bekreftet før helgen at forsvarsledelsen utreder deltagelse av soldater og helikoptre fra deres spesialstyrker, men at hverken regjeringen eller Riksdagen har tatt noen endelig beslutning.

«Task Force Takuba» skal jobbe etter mønster fra operasjoner i Afghanistan og Irak, som Norge har deltatt i: Å trene opp og assistere lokale styrker i kampen mot opprørere.

IS-filialer

I etterretningstjenestens trusselvurdering Fokus 2020 som E-sjefen Morten Haga Lunde la fram mandag, beskrives hvordan IS har opprettet flere nye filialer, etter at de har mistet områdene de kontrollerte i Irak og Syria.

– Mange nedtoner nå trusselen fra IS. Men de er på ingen måte slått. Det er enorme utfordringer med å håndtere IS i årene som kommer, selv om territoriet til kalifatet i Syria og Irak ikke ble noen suksess, sier Haga Lunde til VG.

E-tjenesten frykter at kampen mot IS får mindre oppmerksomhet:

«Vekstmulighetene for internasjonale terrororganisasjoner er spesielt sterke i konfliktområder. Stormaktsrivaliseringen har ført til at kampen mot IS har fått lavere prioritet internasjonalt, som igjen er en indikasjon på at samarbeidet om å bekjempe internasjonal terrorisme forvitrer. Dette er en situasjon både IS og andre radikale islamistiske organisasjoner vil utnytte», skriver e-tjenesten i trusselvurderingen.

I fjor hadde Forsvaret en styrke på om lag 70 soldater som opererte et Hercules transportfly i Mali, som en del av FN-operasjonen Minusma.

