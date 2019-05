I SYRIA: Den etnisk norske kvinnen fra Trøndelag sitter i en interneringsleir i Syria. Foto: Privat

Advokat: Farlig for Norge å la IS-medlemmer være i Syria

Advokat Nils Christian Nordhus mener det vil være tryggere for Norge å hente hjem og straffeforfølge norske menn og kvinner fra IS, enn å la dem sitte i en leir der de mest ekstreme islamistene er dominerende.

Nordhus har forsvart en rekke av de hjemvendte IS-krigerne, og han representerer familien til den etnisk norske kvinnen fra Trøndelag som sitter i interneringsleiren Al-Hol i Syria.

32-åringen har gitt et intervju til Aftenposten der hun forsvarer at IS holdt slaver, og bortforklarer grusomme avstraffelser og henrettelser ved å vise til en ekstrem tolkning av islam.

– Familien hennes tar selvsagt sterk avstand fra slike uttalelser. Samtidig frykter vi at hun i liten grad evner å omstille seg i miljøet som er i den leiren. Vi oppfatter at hun føler seg presset til å vise de andre at hun fortsatt støtter IS, sier Nordhus til VG.

ARVEN ETTER IS: 100 islamister dro fra Norge til Syria for å delta i hellig krig. Minst ti av dem var kvinner. 40 barn med tilknytning til Norge vokste opp i Den islamske staten.

expand-left arrow-right SPRENGT KAPASITET: De medisinske og sanitære forholdene i al-Hol leiren er under et voldsomt press. Her trekker gutter hjem matvarer i selvlagde kjerrer, på de gjørmete veiene.

Sikkerhetstabbe

Uttalelsene fra den etnisk norske kvinnen fikk innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, til å uttale til VG at han «håper hun aldri setter sine ben i Norge igjen».

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at IS-medlemmer med norsk statsborgerskap vil ha rett til å komme tilbake til Norge, men de kan ikke forvente hjelp til å returnere.

Regjeringen sier at den vil prioritere å hente hjem foreldreløse barn av norske IS-kvinner, og har også åpnet for å hjelpe hjem andre norske barn – dersom mødrene gir samtykke til at barna hentes uten dem.

Nordhus mener regjeringen gjør en sikkerhetstabbe ved ikke å hente hjem alle norske IS-medlemmer.

– IS-medlemmene vil ikke kunne være til evig tid i denne leiren, det har kurdiske myndigheter vært tydelige på. Noen av de norske borgerne er internasjonalt etterlyst, men slippes de ut av leirene, så vil de være utenfor norsk og internasjonal kontroll, påpeker den erfarne advokaten.

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus har tidligere representert flere hjemvendte IS-krigere i rettssaker i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Dersom de internerte IS-medlemmene overføres til Irak, som er blitt lansert som en mulighet, så er det stor sannsynlighet for at de dømmes til døden.

– Det vi vet om rettergang i Irak betyr at faren for dødsstraff, tortur og inhuman behandling er stor, sier Nordhus.

Bør straffeforfølges

Men han understreker at han ikke kommer med utspillet i sympati med de norske IS-medlemmene. Han mener de må hentes hjem til Norge så de kan straffeforfølges.

– Dersom de norske myndighetene mener at dette er farlige terrorister, så er det jo mye farligere for Norge dersom man gir fra seg muligheten til å få kontroll på dem.

Etter en eventuell dom og soning i Norge, så vil man kunne jobbe for å svekke radikaliseringen. Mens i leiren i Syria skjer det motsatte, påpeker advokaten.

– Vi vet at ytterligere radikalisering foregår i leiren, og det er årsaken til at norske og internasjonale forskere peker på faren for at disse menneskene blir enda mer ekstreme av å bli sittende der.

BAK SLØRET: IS-kvinner i interneringsleiren Al-Hol går i all hovedsak fortsatt tildekket med ansiktssløret nikab. Foto: ALI HASHISHO / REUTERS

Anklages for å være vantro

Beskrivelsen til Nordhus samsvarer med det internerte i leiren, og leirens ansatte, har advart mot. I en reportasje fra nyhetsbyrået Reuters fra Al-Hol leiren, beskrives det hvordan de mest ekstreme islamistene dominerer.

– De utenlandske IS-kvinnene skriker til oss at vi er vantro dersom vi tar av oss ansiktsslørene, og de forsøker å slå oss, forteller en av de syriske kvinnene i leiren.

I samme reportasje beskriver en av de kurdiske vaktene hvordan ekstreme IS-kvinner lærer barna sine til å kaste stein mot kvinner som går uten slør. VG er kjent med at også noen av de norske IS-kvinnene er blitt kritisert for å ha ytret ønske om retur til Norge.

– 80.000 mennesker sitter presset sammen, etter voldsomme krigsopplevelser. Leiren blir dermed et oppsamlingspunkt for ekstreme synspunkter, sier Nordhus.

– Den etnisk norske IS-kvinnen risikerer en lang fengselsstraff for tilknytning til en terrororganisasjon og rekruttering til terror dersom hun returnerer til Norge. Er ikke det en grunn for henne å holde seg i Syria?

– Foreldrene, som er mine klienter, ønsker at norske myndigheter tar ansvar og henter henne hjem. De vet godt at hun vil bli gjenstand for straffeforfølgelse her.

– Dessuten har Norge et ansvar: Det var her i Norge at radikaliseringen skjedde, både for den kvinnen og flertallet av de øvrige. Det burde blitt fanget opp. Det er urimelig at de hardt prøvede og fattige kurdiske selvstyremyndighetene skal fø på alle disse menneskene, sier Nordhus.

– Og dersom noen av de norske IS-medlemmene skulle slippe fri fra leiren, og så begå en terrorhandling i et annet land, så vil norske myndigheter ha et moralsk medansvar, fortsetter han.

Publisert: 20.05.19 kl. 15:31