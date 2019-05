INTERNASJONAL STEMMEJAKT: Norges FN-ambassadør, Mona Juul, kunne skimtes i bakgrunnen da 18 FN-ambassadører gjestet Norge for å lære mer om norsk klimapolitikk. Foto: Gisle Oddstad, VG

Klimakrav kan avgjøre Norges FN-drøm

Slottet, Ekebergrestauranten og Grand Hotel var noe av det Norge bød på da 18 FN-ambassadører var på studietur i Oslo og Tromsø. UD jobber på spreng for å sikre deres stemmer i et historisk tøft valgkamprace for en plass i FNs sikkerhetsråd.

Det er snart 20 år siden sist Norge tok plass rundt det hesteskoformede bordet i FNs viktigste organ, Sikkerhetsrådet. Det er her FN avgjør hvordan håndtere de mest betente konfliktene i verden, og et sete ville gitt Norge stor internasjonal innflytelse.

Norge står i en historisk tøff konkurranse mot Canada og Irland om to ledige plasser fra 2021–2022. Det neste året bruker utenrikstjenesten, regjeringen og Slottet alle reiser og ressurser på å overbevise de 192 andre medlemslandene om hvorfor Norge er best egnet.

For hvert lands stemme teller: Det vil si at støtten fra et stort land er like mye verdt som en fra den minste øystaten.

Det er derfor ikke helt tilfeldig at 18 FN-ambassadører fra små øystater og de minst utviklede landene i verden har vært på studietur i Oslo og Tromsø i midten av mai for å lære om norsk klima- og havpolitikk.

– Vi vurderer landenes internasjonale samarbeidspolitikk, utenrikspolitikk og ikke minst klimapolitikk. For oss er hav veldig viktig, sier FN-ambassadør fra Seychellene, Ronald Jumeau, til VG om hva som påvirker deres stemmegivning.

– Hvordan synes du Norge leverer på dette?

– Å, Norge gjør det bra, humrer han hemmelighetsfullt.

KLIMADISKUSJON: Statssekretær Jens Frølich Holte var vert da Norge inviterte til paneldebatt om klimaendringer på Nobels Fredssenter. Jamaicas ambassadør til FN, Courtenay Ratta, (nr. to fra høyre) deltok i panelet. Foto: Gisle Oddstad

En del av strategien

En del av den norske valgkampstrategien er å fremheve positive sider ved egen utenrikspolitikk – spesielt der hvor motstanderne ikke har like mye å skimte med. Norges klimainnsats kan være avgjørende for stemmegivningen neste år.

Øystatene og de minst utviklede landene er dem som kjenner konsekvensene av klimaendringene tettest på kroppen, og de setter tydelige klimakrav i bytte mot sin stemme i FN.

Utenriksminister Ine Søreide legger ikke skjul på at Norge bruker studieturen til å fremme det norske kandidaturet:

– I tillegg til de gode diskusjonene vi har hatt om klima og hav, gir studieturen anledning til å presentere Norge og norsk FN-politikk. For disse landene er det viktig å kjenne politikken til kandidatene de vurderer å stemme inn i Sikkerhetsrådet. De vil vite om deres interesser blir ivaretatt med Norge som medlem. Det tror vi en slik tur vil bidra til å gi svar på, skriver hun i en e-post til VG.

Jamaicas FN-ambassadør, Courtenay Ratta, sier til VG at det avgjørende for deres støtte, er at landet vil løfte klima inn på dagsordenen til Sikkerhetsrådet.

– I FN forsøker vi å få dette på agendaen til Sikkerhetsrådet, men vi opplever mye motstand fra enkelte land, blant annet Russland og Kina. De tenker mer tradisjonelt om spørsmål om fred og sikkerhet, sier han.

Ratta mener det er utdatert å ikke se klimaendringer i sammenheng med sikkerhetspolitikken: Når folk mister levebrød sitt og tilgang mat og drikke som følge av klimaendringer, vil de migrere. Når store folkegrupper forflytter seg, gir det grobunn til konflikt og ustabilitet.

– De som mener at klima ikke hører hjemme på Sikkerhetsrådets dagsorden ser ikke sammenheng mellom klima og sikkerhet. «Sett det på generalforsamlingens dagsorden», sier de. Men la meg understreke en ting: Hvis ebola bare ble diskutert i generalforsamlingen, så ville vi ikke ha løst ebola-krisen. Først da det ble diskutert i Sikkerhetsrådet, handlet FN. Det er dette vi ønsker oss for klima.

Han får støtte av sin ambassadørkollega fra Seychellene:

– Vi ønsker at Sikkerhetsrådet permanent har klima på dagsorden. Den gamle måten å forstå sikkerhetspolitikken på, er over og ut, sier Jumeau til VG.

VIL INN: Statsminister Erna Solberg fotografert i FNs sikkerhetsråd i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Øystatsgruppen i FN jobber også for at FNs generalsekretær skal utpeke en spesialutsending for klima og sikkerhet.

– Dersom Norge får plass i Sikkerhetsrådet, ønsker vi at Norge selv tar det opp og støtter en slik utnevnelse, sier Ratta fra Jamaica.

– Har ditt land bestemt seg for hvilken kandidat dere ønsker å støtte i neste års avstemning?

– Vi har bestemt oss, men det må jeg fortelle deg off record, sier Ratta lattermildt og løper unna før han rekker å røpe noen hemmeligheter for VG.

Utenriksminister Søreide åpner for å imøtekomme kravet fra Jamaica og Seychellene, og sier at klima hører hjemme på Sikkerhetsrådets agenda:

– Det er dessverre en realitet at klimautfordringer og konflikt i mange tilfeller henger sammen. Nøyaktig hvordan vi skal jobbe må vi vurdere nærmere når vi eventuelt trer inn i Sikkerhetsrådet i 2021. Sverige bidro til å sette klima og sikkerhet på dagsorden under sitt medlemskap, og nå har Tyskland tatt arbeidet med dette videre. Hvis Norge blir valgt, vil vi være en pådriver for det samme, sier Søreide til VG.

Fristet med Slott og Grand Hotel

Norge har også sørget for at FN-ambassadørene har fått god forpleining under oppholdet: De har overnattet på ærverdige Grand Hotel, spist lunsj på fasjonable Ekebergrestauranten og middag på Kongsgården, og vært med på noe så norsk som fot- og fisketur i Troms.

Det offisielle Norge har også åpnet dørene: Ambassadørene har besøkt kronprins Haakon på Slottet, statsminister Erna Solberg i statsministerboligen og byrådsleder Raymond Johansen på rådhuset i Oslo.

MIDDAG PÅ KONGSGÅRDEN: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) viste frem Norsk Folkemuseum og bød FN-ambassadøren på middag på kongsgården i Oslo. Foto: Dag Inge Ulsteins Instagram

VG erfarer at Norge har snakket med alle de 192 medlemslandene, og at både byråkrater og politisk ledelse i UD holder tellingen over hvem som til enhver tid er på norsk side. Men UD holder kortene tett til brystet om hvordan Norge ligger an, og tar ingenting for gitt:

Siden avstemningen er hemmelig, og land kan bytte regjering, ministere og også mening, vil valgkampen pågå helt frem til voteringen er i gang.

Ambassadøren Jumeau fra Seychellene sier de ikke har bestemt seg ennå, og at det er jevnt løp mellom alle tre landene.

– Jeg har besøkt Canada, nå besøker jeg Norge og så skal jeg videre til Irland. Vi ser på landenes holdning overfor utviklingsland, hvilken innsats de gjør for klima og hvor står de i spørsmålet om en utvidelse av Sikkerhetsrådet. Vi ser ikke bare på hva de gjør, men også hvordan det står opp mot hva landene har lovet å gjøre, for å se hvilke av landene som er i stand til å levere på løftene sine, sier Jumeau.

