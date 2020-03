DIALOG: På besøk i India fikk utviklingsminister Dag Inge Ulstein innspill fra nobelprisvinner Kailash Satyarthi. Tema for møtet var tvangsarbeid og slaveri. Foto: Utenriksdepartementet

Spedbarn blir solgt til prostitusjon for under en hundrelapp: – Enorme inntrykk

I India forsvinner mer enn 180 barn hver dag, viser tall fra det indiske innenriksdepartementet. Mange ender opp i slaveri. Nå gir Norge 150 millioner kroner i bistand for å motkjempe moderne slaveri.

Nå nettopp

Under sitt besøk i India forrige uke møtte utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) unge jenter som var reddet fra menneskehandel og tvangsprostitusjon ved stiftelsen You Can Free Us i Mumbai.

– Det etterlater et enormt inntrykk. En av jentene jeg møtte ble solgt vekk og misbrukt fra hun var fem år til hun var femten, sier Ulstein, og fortsetter:

– En annen jente fortalte om da hun trodde hun ble reddet av politifolk som hentet henne ut av bordellet, men at hun i stedet opplevde å bli gruppevoldtatt av åtte politimenn.

Organisasjonen Ulstein har besøkt jobber med å hente jenter ut fra bordellkvarterene, gi dem terapi, helsehjelp og utdanning - slik at de kan komme inn i andre yrker.

På verdensbasis lever 40 millioner mennesker i moderne slaveri. 8 millioner av disse bor i India, viser tall fra Global Slavery Index.

En million barneprostituerte

Jentene utviklingsministeren møtte i Mumbai, må ofte ta imot mer enn ti kunder hver dag. Han møtte også den indiske fredsprisvinneren Kailash Satyarthis, som jobber med å redde barn fra barnearbeid og menneskehandel.

Ifølge hans organisasjons forskningsrapporter anslås det at det blir gjort 12 millioner voldtekter med barn som offer i India hver eneste dag.

– Bare i India er mer enn en million barn i sexindustrien. Det er viktig at vi i Norge ikke tenker at tvangsprostitusjon og slaveri hører historiebøkene til. Vi må jobbe målrettet for å bli kvitt problemet, sier Ulstein.

KJEMPER MOT TVANGSPROSTITUSJON: Ambassadør Nandini Singh for stiftelsen You Can Free Us møter den norske utviklingsministeren Dag Inge Ulstein i Mumbai. Stiftelsen arbeider for å hjelpe barn ut av sexslaveri. Foto: Utenriksdepartementet

Han er klar på at Norge også må ta ansvar. Det gjøres blant i et nytt bistandsprogram, hvor 150 millioner kroner gis til kampen mot moderne slaveri.

– Verdikjeder i økonomien knytter oss til tvangs- og barnearbeid i ulike deler av verden.

Han sier at man samtidig må stoppe nordmenn fra å bestille overgrep over nett og stoppe deling av overgrepsmateriale.

Lurer fattige til å selge barn

Arild Engelsen Ruud, professor i Sør-Asiastudier ved Universitetet i Oslo, forteller at barneprostitusjon er et tydelig problem i India. Mange tvangsprostitueres.

Stiftelsen You Can Free Us opplyste til utviklingsministeren at nyfødte selges for så lite som 10 dollar – eller litt under 100 kroner med dagens kurs.

Gjennomsnittsprisen i menneskehandelen er imidlertid på rundt 2000 dollar per person.

les også Tesla, Apple og Google saksøkt av kongolesiske familier

Asiaprofessor Ruud forklarer at problemet påvirker også naboland som Nepal. Foreldre blir lovet at barna skal få gode liv om de gir dem bort.

– Omfattende fattigdom gjør at mange foreldre lar seg overbevise om å gi fra seg jentebarn mot løfter om at de skal få fine, greie jobber. De blir lurt inn i prostitusjon, forklarer Ruud.

Som i resten av verden blir prostituerte også i India stigmatisert. Det er derfor en krevende og risikofylt jobb å redde de ut av bordellkvarterene.

– Mange kan ikke komme hjem til sin opprinnelige familie, og må tas vare på av andre. De må ha en ny identitet, utdanning og yrke, sier professoren.

ASIA-EKSPERT: Arild Engelsen Ruud er professor i Sør-Asiastudier ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Denne jobben har ulike organisasjoner tatt på seg. Noen jobber med å sikre arbeidsforhold, hindre sykdommer og sørger for at jentene får større andel av pengene de jobber for mens de er prostituerte.

Andre jobber for å redde de ut av prostitusjonen, slik som stiftelsen utviklingsminister Ulstein besøkte.

– Organisasjonene jobber gjerne for knapper og glansbilder, og 150 millioner kroner kan i denne sammenhengen anses som en stor sum, sier Ruud.

Publisert: 10.03.20 kl. 08:58

Les også

Fra andre aviser