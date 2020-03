FOLKEFEST: Tilskuere på Cheltenham veddeløpsbane jubler torsdag. Festivalen samler i snitt 65.000 mennesker. Foto: Andrew Matthews / PA Wire

Europeiske land stenger ned - slik ser det ut i Storbritannia

Over 590 har testet positivt for coronaviruset i Storbritannia. Statsminister Boris Johnson advarer om at så mange som 10.000 allerede kan ha viruset, men likevel avholdes både fotballkamp og hesteveddeløp som samler over 50.000 mennesker.

På hjemmesiden til Cheltenham Festival skilter de med gjennomsnittlig besøk på 65.000 over de fire dagene festivalen varer. De skriver også at veddeløpsfestivalen medfører 134.600 mennesker som bruker togstasjonen Cheltenham Spa og 80.000 som benytter skyttelbusstilbudet mellom sentrum og banen.

Til tross for at det ifølge Irish Times nylig er bekreftet et tilfelle av coronasmitte i Cheltenham-området og to tilfeller i byen Tetbury like ved, ble festivalen avholdt som planlagt 10. - 13. mars.

PUBLIKUM: Liverpools Mohamed Salah og Renan Lodi fra Atlético Madrid onsdag. Kampen samlet over 55.000 mennesker. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Onsdag 11. gikk også Champions League-kampen mellom Liverpool og Atlético Madrid etter planen på Anfield. Ifølge VGs tall fra Sportradar var 55.267 tilskuere til stede. Express melder at 2500 av disse var forventet å være spanske fans.

– Vi vurderer å forby offentlige arrangementer, som sportsarrangementer. De vitenskapelige vurderingene er at dette har liten effekt på spredningen, men det legger en ekstra byrde på andre offentlige tjenester, sier Boris Johnson ifølge BBC.

Ifølge Guardian har både medisinske-, vitenskaps- og helseeksperter kritisert tiltakene statsministeren nevnte på pressekonferansen torsdag. Blant disse var forbud mot skoleturer utenlands samt å stoppe eldre og syke mennesker fra å dra på cruise.

Professor John Ashton, tidligere regionaldirektør for folkehelsen i Nordvest-England kaller Storbritannias respons på coronaviruset «patetisk».

– Vi har en overfladisk statsminister som ikke har noe grep om folkehelse, sier han på et såkalt Cobra (Cabinet Office Briefing Rooms)-møte torsdag, ifølge Guardian.

– Viruset vil finne de svake punktene. Du kan ikke planlegge dette fra et regjeringskontor. Det er patetisk. Det virker ikke som om regjeringen forstår klassisk folkehelse, fortsetter Ashton.

FULLE TRIBUNER: Hesten Min og jockey Paul Townend feirer foran fullsatte tribuner i Cheltenham torsdag. Foto: Simon Cooper / PA Wire

Han sammenligner Storbritannias respons på viruset med responsen i Hongkong:

– I begynnelsen av februar tok de en helhetlig tilnærming til dette, og det var det vi selv burde ha gjort for fem uker siden. De tok en beslutning om å jobbe etter tre prinsipper - å respondere raskt, å holde seg på alerten og å utvise åpenhet i jobben. Våre folk har ikke utvist åpenhet.

Ashton mener også at responsen har vært for dårlig og for sen:

– Helsedirektøren dukket først opp i offentligheten etter rundt to uker, og så har de hatt en rekke folk som dukker opp og forsvinner den ene etter den andre. Folkehelsen i England har vært nesten usynlig.

Ti mennesker var torsdag bekreftet døde av viruset i Storbritannia, ifølge BBC.

Flere av Atletico-fansen kom reisende fra den spanske hovedstaden, der det har vært et stort utbrudd med en dobling av tilfellene de siste dagene før kampen. Onsdag hadde 35 mennesker omkommet i Spania, ifølge Express.

Liverpool kom med en oppfordring til fansen i forkant av kampen der de minnet om hygienepraksis og oppfordret til å unngå håndhilsing.

Den tidligere folkehelsedirektøren hevder myndighetene «Oppfører seg som 1800-tallets kolonister i gang med en femdagers cricketkamp.»

Torsdag stengte Irland skolene, men så langt har ikke Storbritannia gjort dette. Johnson uttalte torsdag at å stenge skolene kunne gjøre mer skade enn nytte, ifølge BBC.

Fredag kom meldingen om at Premier League og EFL utsetter alle kamper til minst 3. april.

Tester kun på sykehus

På pressekonferansen torsdag anslo myndighetene at Storbritannia ligger fire uker bak Italia og at man forventer en topp i mai eller juni.

Helsedirektør Chris Whitty sier at det verste tenkelige scenarioet de har planlagt for er at 80 prosent av befolkningen blir smittet og at rundt én prosent dør. Det vil tilsvare over 500.000 dødsfall.

Den britiske helsetjenesten NHS opplyste onsdag at de gjennomførte rundt 1500 tester daglig med resultat i løpet av et døgn. 10. mars hadde de gjennomført 25.000 tester og opplyste at de fremdeles hadde kapasitet.

Torsdag meldte statsministeren at de ville slutte å teste mennesker med milde symptomer, og kun teste dem som er innlagt på sykehus.

Publisert: 13.03.20 kl. 12:34

