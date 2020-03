Virusfrykt lammer Italia

Politiet har satt opp kontrollposter hvor alle blir sjekket. Alle veier til og fra byene er stengt

«Fuck virus» står det midt på et munnbind som noen har plassert på en statue i San Fiorano, en italiensk landsby sør for Milano i Italia. Landet er hardt rammet av Korona-viruset. Mange er smittet og dødsfallene som følge av viruset stiger. Marzio Toniolo (35) jobber som lærer og bor med sin familie i den lille byen. Her er hans beretning fra et liv i den røde sonen.

MARZIO TONIOLO, REUTERS (Foto)

Nå nettopp

Marzio Toniolo med sin datter Bianca (2). Ines Prandini (85) og hennes mann Gino Verani (87) følger de siste nyhetene på TV om viruset. Bestemor Ines steller håret til barnebarnet Bianca. Slik mener Bianca (2) at Korona-viruset ser ut. Det blir lange dager for Bianca (2) i viruskarantene. Gino (87) nyter et lite måltid. Gino og Ines i sengen sin hjemme i San Fiorano. Chiara Zuddas (31) og hennes datter Bianca hjemme på balkongen. GPS-kartet på mobilen viser alle de stengte veiene i Codogno, en av byene som er i viruskarantene. Ambulansen har rykket ut til en adresse i Codogno. Marzio Toniolo tok dette bildet av noen av sine elever ved en av de mange kontrollpostene til politiet i San Fiorano. Hele nord-Italia er avstengt som følge av virus-utbruddet. Med trygg avstand til sidemannen trener et volleyball-lag. Enrico jobber som tannlege i San Fiorano. Han har delt noe av smittevernutstyret sitt med andre konkurrerende tannleger i distriktet. Silvia venter på neste kunde i sin tobakk-butikk. Mange velger å bruke ansiktsmasker når de er utendørs. Marzio Toniolo (35) og hans kone Chiara Zuddas (31) på sykkeltur.

Publisert: 10.03.20 kl. 10:09

Fra andre aviser