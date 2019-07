HOVEDTILTALTE: Younes Ouzyad, Rachid Afati og Abdesamad El Joud ble pågrepet i en buss ved bussholdeplassen Place Al Mourabitine i sentrum av Marrakech. Foto: Marokkansk politi

Derfor krever aktor dødsstraff etter Marokko-drapene

Marokko-tiltalte kjøpte 40 flasker parfyme og planla å angripe en bil som transporterte sedler til banken for å finansiere terrorangrep. I dag faller trolig dommen etter drapet på norske Maren Ueland.

Påtalemyndigheten ønsker dødsstraff for de tre hovedtiltalte etter drapet på Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko i desember 2018. Selv om Marokko i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

Torsdag faller trolig dommen mot de tre mennene.

Totalt er 24 personer blitt stilt for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Fire av dem er tiltalt for drap eller medvirkning til drap, mens 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

DREPT: Maren Ueland fra Bryne ble drept i Marokko. Foto: Privat

Aktor Khalid El Kerdoudi var i sin prosedyre tydelig på at de tiltalte har planlagt å begå terrorhandlinger, og at de har valgt ut fjellturister, kristne, politimenn og hoteller som sine mål.

Flere ganger i tidsrommet 2017 og 2018 møttes de tiltalte for å snakke om IS og terrorangrep. Blant annet under Ramadan 2017 der de planla å gå til angrep på en bil som transporterte sedler til banken, slik at de kunne ha råd til å finansiere terrorprosjekter i Marokko.

En annen har sagt at han kjøpte 40 parfymeflasker som han sendte til hovedmannen Abdesamad El Joud for å hjelpe han med handelsvirksomheten, slik at han kunne tjene penger til å finansiere terror.

En av de tiltalte har innrømmet at han både foreslo og prøvde å lage en bombe, men at han ikke lykkes.

I tillegg har en spansk-sveitsisk mann sagt han har organisert en paintball-treningsøkt der flere av de tiltalte deltok. Hensikten med økten var å simulere en skyteepisode.

FØRES INN I RETTEN: Her blir den utpekte hovedmannen Abdesamad El Joud inn i rettssalen i Salé 2. mai i år. Foto: AFP

Fra livstid til dødsstraff

De tre som er tiltalt for å ha drept venninnene har erkjent straffskyld. De har også forklart at satt opp et eget telt nær Maren og Louisas telt før de drepte dem.

– Fordi drapene var forsettlige burde straffen økes fra livstid til dødsstraff for Abdessamad Eljoud, Younes Ouzyad and Rachid Afati, sa aktor under sin prosedyre.

En fjerde mann er tiltalt for medvirkning til drap fordi han ga de tre en kniv som ble brukt under drapene, og fordi han visste hva kniven skulle brukes til.

Har tiltro til marokkansk rettsvesen

– Familie har stor tiltro til det marokkanske rettsvesenet, og regner med at det blir avsagt en dom som gjenspeiler det de tiltalte har gjort, sier familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

Familien Ueland er likevel mest opptatt av hvordan myndighetene kan forhindre at et slikt angrep skjer igjen. De er forberedt på at dommen kan komme torsdag.

– De er selvfølgelig preget, men de er ressurssterke mennesker. De får god hjelp til å håndtere situasjonen og fungerer godt, sier advokaten.

Han sier videre at dersom dommen blir stående, vil familien få mer tid til å gå inn i sorgen.

– Sånn det er nå vet man ikke om det er siste dagen i retten. Det er uforutsigbart. Slik jeg forstår det vil dommen bli anket, og da er det kun et pust i bakken.

Familien har ikke hatt fokus på å motta erstatning etter Marens død.

Oppretter stiftelse

Familien til Maren Ueland har bestemt seg for å opprette en stiftelse i hennes navn. Per nå er stiftelsen på tankestadiet.

– De ønsker en stiftelse for å arbeide videre i Maren Ueland sin ånd og tankesett. For dem er det spesielt viktig med forebyggende arbeid i Marokko slik at dette aldri kan skje igjen, sier Ragnar Falck Paulsen.

Han forteller videre at det blant annet vil handle om å bedre utdanningsmulighetene i Marokko.

– Familien er i likhet med Maren opptatt av at mennesker skal bli sett som enkeltindivider og ikke grupper, sier advokaten.

