GODE VENNER: President Trump har tidligere kalt NATO-leder Jens Stoltenberg for sin beste venn. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Stoltenberg om Trump-møtene:– Det er godt å ha venner, også for USA

BERLIN (VG) – I møtene med president Trump har jeg vært opptatt av å få fram at USA er best tjent med et sterkt NATO, sier Jens Stoltenberg til VG, etter måneder med indre strid i NATO.

Etter måneder med indre strid og konflikter mellom NATO-land i mange saker, har generalsekretær Jens Stoltenberg en tydelig melding til de 29 presidentene og statsministrene som møtes til NATO-toppmøte i London i desember.

– Alle NATOs ledere har et ansvar for å bidra at vi holder sammen. Det har vi klart før, sier Stoltenberg til VG etter et møte med forbundskansler Angela Merkel i Berlin torsdag ettermiddag.







BERLIN: Jens Stoltenberg holdt en tale hvor han roste Tysklands bidrag til NATO hos Körber-stiftelsen i Berlin. Lørdag deltar han på 30-års markeringen for murens fall.

Tidligere torsdag har den franske presidenten Emmanuel Macron sagt at NATO er «hjernedødt» og at det er uklart om man kan stole på at USA stiller opp militært for Europa i tilfelle krig.

For noen uker siden fikk USA og Tyrkia krass kritikk fra flere allierte for en forverret situasjon nord i Syria.

– Jeg benekter ikke et sekund at det er forskjeller og uenigheter mellom NATO-allierte, sier Stoltenberg til VG.

Dyp uenighet

Men det er ikke første gang:

– Det har vært dyp uenighet, som i Suez-krisen i 1956, den franske uttrekket av NATOs militære samarbeid i 1966, og om Irak-krigen i 2003. Det var alvorlige uenigheter, legger han til.

– Kan det bli ytterligere tilspisset når NATOs stats og regjeringssjefer møtes i London?

– Det er enda viktigere at vi møtes når det er ulike meninger, og det er åpenbart forskjeller blant allierte. For meg er det er argument for å møtes, ikke mot å møtes, sier Stoltenberg.

MØTTE FORBUNDSKANSLEREN: Hverken Angela Merkel eller Jens Stoltenberg støtter den franske presidentens uttalelse om at NATO er «hjernedødt». Her fra pressekonferansen i Berlin torsdag. Foto: OLA VATN

Alles ansvar

– Sier du til president Trump at det er alles ansvar å bidra til å holde sammen?

– Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Alle har et ansvar for å holde sammen. Da er vi tryggere. I USA er de nå også urolig for Kinas størrelse og et stort og økende forsvarsbudsjett. USA er jo vant til å være størst. Da sier jeg til dem at når Kina bekymrer er det i alle fall viktig at vi står tett sammen.

– Vi er halvparten av verdens nasjonalprodukt og halvparten av verdens militærmakt, uten sammenligning den sterkeste militærmakten i verden. Det er bare om vi blir splittet av vi blir svake.

28 nære venner

– Trump har kalt deg sin beste venn. Men hvorfor klarer han ikke å gjøre seg til venn med andre NATO-ledere?

– I møtene med president Trump har jeg vært opptatt av å få fram at USA er best tjent med et sterkt NATO. Det er en stor fordel for USA å ha 28 nære allierte, ingen annen stormakt har det. Det gjør USA tryggere og sterkere. Mitt viktigste budskap til USA er at det er godt å ha venner, også for USA.

– Stemmer det at du må snakke opp Europa når du er i USA og at du snakker opp USA når du taler for europeere.

– Ja, det er langt på vei sant. Nå vi er i Berlin og skal markere Berlinmurens fall. Da må vi ikke glemme historien. Fred og sikkerhet kommer ikke av seg selv. 75 års fred i Europa er historisk enestående.

Paradoks

Stoltenberg mener det er et paradoks at mens NATO allierte har ulike meninger om handel, klima og Syria, men samarbeider stadig tettere militært med USA i Europa:

– USA øker sitt nærvær i Europa og europeerne investerer mer i forsvar enn på mange år. Paradokset er at det føres en retorikk som noen gang kan virke splittende i mange ulike saker. Men så er realiteten at vi gjør mer sammen enn på mange år, sier Stoltenberg foran neste måneds NATO-toppmøte, sier han.

TYDELIG: Angela Merkel er uenig med Macron sine uttalelser om NATO. Foto: Ola Vatn / VG

Merkel til VG: Dramatisk uttalelse

President Macron fikk ikke støtte fra hverken Stoltenberg eller Angela Merkel for sin «hjernedød»-uttalelse om NATO til The Economist torsdag.

– Den franske presidenten har valgt en dramatisk måte å uttale seg på. Dette er ikke mitt syn, NATO er vår allianse, men jeg mener at vi i Europa må ta mer av vår skjebne i egne hender. sa Merkel på VGs spørsmål, på sin pressekonferanse med Stoltenberg torsdag.

– Jeg er enig med Merkel, sa Stoltenberg.

– Ethvert forsøk på å distansere Europa fra USA svekker alliansen og splitter Europa, la han til.















