Store oversvømmelser i Venezia: Verste på over 50 år

Kraftige regnbyger har ført til den verste oversvømmelsen i den populære turistbyen siden 1966.

Vannstanden i den italienske perlen er på sitt høyeste på over 50 år, skriver The Guardian. På sitt høyeste i går sto vannet på 1.87 meter over normalen, og alarmen kunne høres over byen.

– Alle har mobilisert for å ta seg av denne nødssituasjonen, sier borgermester Luigi Brugnaro, som har erklært unntakstilstand i byen.

De store vannmengdene førte til at Markusplassen, som er en av byens laveste områder, ble dekket av over halvannen meter vann da vannstanden var på sitt høyeste tirsdag kveld. Ute måtte folk gå på plattformer som ble satt opp i forbindelse med flommen, og kafeer og butikker ble oversvømt.















Vannet flommet blant annet inn i inngangspartiet til den berømte Markuskirken.

En talsmann for kirkerådet sier at kun fem ganger tidligere i kirkens historie, byggingen startet i år 828, har den vært utsatt for så omfattende vannmasser. Og tre av disse oversvømmelsene har skjedd de siste 20 årene, noe talsmannen påpeker er bekymringsfullt.

Det kjente luksushotellet Gritti Palace, som blant annet har hatt Ernest Hemingway, Elizabeth Taylor og Richard Burton på gjestelisten, ble også rammet av de store oversvømmelsene. Eksklusive møbler og tepper ble stablet i høyden i et forsøke på å redde det fra vannmassene.

– Vi må hjelpe hverandre. Vi stå samlet for å møte denne situasjonen, som er et resultat av klimaendringene, sier borgermesteren til nyhetsbyrået AFP.

Borgermesteren har selv vært ute i de oversvømte gatene og har delt bilder som viser den dramatiske situasjonen:

– Det blir en lang natt. En flom på 187 centimeter vil etterlate seg skader, skriver han på Twitter.

