MØTER I KONGRESSEN: Gordon Sondland møter onsdag til høring i Kongressen i forbindelse med riksrettsetterforskningen av Donald Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Jurist om kommende høring i Kongressen: – Trump er ferdig

Når USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, møter til høring i Kongressen i morgen, vil han fortelle hele historien om Donald Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforsøke Joe Biden, spår jurist Nick Akerman.

Ingvild Silseth

NTB

Oppdatert nå nettopp

– Donald Trump er ferdig, sier Akerman til CNN.

Gordon Sondland møter onsdag til høring i Kongressen i forbindelse med riksrettsetterforskningen av Donald Trump.

Akerman, som blant annet har vært aktor i Watergate-saken, tror Sondland kommer til å fortelle en detaljert versjon av hva som har skjedd.

Han mener at ambassadøren kommer til å ha dokumentasjon for disse detaljene, og at mange vitner kan bekrefte dem.

– Jeg mener at det ikke er tvil om at de prøvde å få den ukrainske regjeringen til å kunngjøre en etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden, sier Akerman.

Fire nye vitner

Sondland skal ikke i ilden i Kongressen før i morgen, men allerede i dag fortsetter de åpne riksrettshøringene. Følgende vitner tre inn i vitneboksen:

Alexander Vindman, Ukraina-ekspert i Det nasjonale sikkerhetsrådet

Tim Morrison, tidligere rådgiver for Donald Trump

Jennifer Williams, rådgiver for utenriksminister Mike Pence

Kurt Volker, USAs tidligere spesialutsending til Ukraina

Alle de fire har tidligere avgitt forklaringer for lukkede dører.

Følg riksrettshøringen i vårt direktestudio her!

– BEKYMRET: I sin tidligere vitneforklaring skal Alexander Vindman ha forklart at samtalen mellom de to presidentene gjorde han bekymret. Foto: Tom Brenner / Reuters

«Ingen tvil» om hva Trump krevde

Da Alexander Vindman vitnet i Kongressen i slutten av oktober, fortalte han at «det var ingen tvil» om hva Trump krevde av Ukrainas president i den mye omtalte telefonsamtalen 25. juli, som han selv sier han lyttet til.

I samtalen tok Trump opp en etterforskning av Demokratenes Joe Biden og en tilbakevist teori om innblanding i det amerikanske valget i 2016, ifølge Vindman.

les også Dette må du vite om riksrettshøringen

Vindman forklarte at han ble bekymret for at et krav om å etterforske Trumps politiske rival ville undergrave nasjonal sikkerhet. To ganger i løpet av en måned varslet han sine overordnede om utviklingen i Ukraina-saken.

– Samtalen gjorde meg bekymret. Jeg syntes ikke det var passende å kreve at en utenlandsk regjering skulle etterforske en amerikansk statsborger, og jeg var bekymret for hva det ville bety for USAs støtte til Ukraina, skal han ha forklart i Kongressen.

les også Ukraina-topp i Det hvite hus reagerte på Trump-samtale

Kort tid etter tvitret Trump, som bestrider at han har gjort noe galt, at Vindman var en «never-trumper» som umulig kan ha lyttet til samtalen med Zelensky.

– Vennligst be ham les referatet. Heksejakt!

«Uvanlig og upassende»

Jennifer Williams skal også ha vært blant dem som lyttet til telefonsamtalen. I sin vitneforklaring, som ble offentliggjort lørdag, skal hun ha forklart at det slo henne som «uvanlig og upassende» å starte en slik etterforskning, skriver Reuters.

Jennifer Williams, rådgiver for visepresident Mike Pence, forklarte seg i riksrettsprosessen mot Donald Trump tidligere i november. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Også vitneforklaring fra Tim Morrison ble publisert lørdag. I likhet med Williams hadde Morrison bekymringer rundt Trumps forespørsel til Zelenskyj.

– Jeg var ikke komfortabel med noen som helst idé om at president Zelenskyj skulle tillate seg å involvere seg i vår politikk, sa Morrison, som også skal ha lyttet til telefonsamtalen mellom presidentene.

Morrison trodde ikke at samtalen var ulovlig eller utilbørlig, men understreket at han var redd for at den kom til å lekke ut til offentligheten og dermed skade forholdet til Ukraina.

OFFENTLIGGJORT: Fokrlaringene til Tim Morrison og Jennifer Williams ble offentliggjort lørdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Publisert: 19.11.19 kl. 14:22 Oppdatert: 19.11.19 kl. 14:47

Mer om