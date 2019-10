GIKK IMELLOM: Politiet gikk mellom demonstrantene og Hizbollah-tilhengerne som angrep dem tirsdag. Foto: Bilal Hussein / AP

Libanons statsminister kan gå av i dag

BEIRUT/OSLO (VG) Samtidig som nyhetsbyrået Reuters melder at Saad al-Hariri trolig vil annonsere sin avgang senere i dag har VG vært vitne til blodige gatekamper i Beirut.

Reuters har opplysningene om statsministerens sannsynlige avgang fra to uavhengige kilder.

Det vil i så fall være en stor sier for demonstrantene i landet som i snart to uker har krevd at al-Hariris regjering går av. Bakgrunnen er beskyldninger om korrupsjon i den politiske ledelsen i landet.

Samtidig som denne ryktene om statsministerens avgang florerer har VG vært vitne til blodige gatekamper i Beirut tirsdag. Da VG oppsøkte en blokkade på en av hovedveiene inn til sentrum av Libanons hovedstad dukket plutselig rundt et par hundre tilhengere av Hizbollah-geriljaen opp med slagvåpen og steiner de brukte mot de fredelige demonstrantene.

Selv om opprørspoliti forsøkte å separer de to gruppene kunne VG observere mange blodige og skadde mennesker.

Det går også rykter om at journalister og fotografer som har forsøkt dokumentere det som har skjedd blir angrepet.

Videre får VG opplyst at også demonstranter som de siste 13 dagene har okkopert et torg foran et regjeringsbygg har blitt angrepet.

