SKADET: En ung demonstrant blir fraktet vekk av venner etter at han ble slått i ribbeina av Hizbollah-tilhengere i Beirut sentrum. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Gateslag i Beirut: Mobber angrep fredlige demonstranter og raserte protestleir

BEIRUT(VG) VG har tirsdag vært vitne til blodige gatekamper i Beirut sentrum. Protestleiren ble påtent og demonstranter løp gråtende i sikkerhet. Samtidig meldes det at statsminister Saad al-Hariri trolig vil annonsere sin avgang.

En eldre mann holder seg til øynet idet blodet dekker ansiktet hans. Han løper vekk, men vet ikke i hvilken retning det er trygt å dra.

En ung mann kommer så løpende, mens han sliter med å puste. Han holder seg til ribbeina, mens to venner forsøker å bære han bort til en ambulanse.

Tirsdag var Beirut sentrum oppslukt i et voldelig kaos, idet flere hundre menn, som blant annet støtter den mektige Hizbollah-militsen, angrep demonstrantene som i 12 dager har fylt torg og gater i Libanons hovedstad.

VG ble vitne til at angriperne først løp mot og angrep unge, fredlige demonstranter som i flere dager har sperret en hovedvei i protest mot Libanons regjering.

Opprørspolitiet forsøkte å hindre mennene i å angripe, men mistet raskt kontrollen. Mennene plukket opp stokker og steiner og banket flere av demonstrantene til blods.

Vi så blødende og skadede mennesker bli fraktet vekk, mens mange andre løp vekk mens de gråt.

FAKTA OM UTVIKLINGEN I LIBANON * Sunnimuslimen og milliardæren Saad Hariri (49) har siden januar 2019 ledet en samlingsregjering med 30 statsråder der de fleste av Libanons partier er representert. * Regjeringen så dagens lys åtte måneder etter valget i landet, der den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen gikk seirende ut. * Valget på ny nasjonalforsamling i mai 2018 var det første på ni år i Libanon. * I henhold til Libanons maktfordelingsprinsipp skal presidenten være kristen, statsministeren sunnimuslim og nasjonalforsamlingslederen sjiamuslim. Plassene i nasjonalforsamlingen skal deles likt mellom kristne og muslimer. * Krigen i Syria har skapt store problemer for Libanon, der hver sjette innbygger er syrisk krigsflyktning. Landet var fra før hjem for mange palestinske flyktninger. * Libanon sliter med stor gjeld og stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og omfattende korrupsjon. * Under Pariskonferansen i april 2018 fikk landet tilsagn om rundt 100 milliarder kroner i bistand de kommende årene for å møte de vanskene flyktningkrisen har skapt. * Giverne stiller imidlertid krav om omfattende budsjettkutt og reformer. * Forslag om kutt i offentlige lønninger, pensjoner og velferdsordninger har møtt stor motstand og resultert i demonstrasjoner og opptøyer. (NTB)

De massive demonstrasjonene i Libanon, som har pågått i 12 dager, har bragt flere hundretusen mennesker til gatene i det som har vært en samlende protest mot korrupsjon, økonomisk kollaps og manglende tillitt til landets politikere.

Demonstrantene i det multireligiøse landet, kristne, muslimer og drusere, har vært samlet i sine krav mot regjeringen.

Samtidig som kaoset i Beirut utvikler seg melder nyhetsbyrået Reuters at statsminister Saad Hariri sannsynligvis vil melde sin avgang innen kort tid.

Det vil i så fall være en stor sier for demonstrantene i landet, men vil samtidig trolig ikke ende demonstrasjonene.

MISTET KONTROLL: Opprørspolitiet klarte ikke å hindre mobben fra å angripe demonstrantene. Foto: Amund Bakke Foss, VG

De svartkledde Hizbollah-tilhengerne har stått på siden av den sentrale broen i Libanons hovedstad i flere dager, mens demonstrantene har blokkert veien for biltrafikk.

Der har kun stått der og overvåket demonstrantene.

VG snakket med flere av dem på søndag blokkerte veien for første gang.

– Vi er imot demonstrantene. Vi vil ikke ha dem her, sa en av mennene til VG, men ville ikke la seg fotografere.

Tirsdag gikk de samme mennene til angrep.

SINTE: En Hizbollah-tilhenger fjerner et av teltene til demonstrantene rett før angrepene begynte. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Mens VG trakk seg tilbake og gikk mot Martyr-torget, som har vært et av hovedområdene for protestene i byen, kom en ung demonstrant løpende.

– Hizbollah-tilhengere kommer nå for å angripe denne revolusjonen. Det er forferdelig, sa han og sa at vi måtte komme oss unna.

Lenger oppe på broen lå en skadet mann og ble tatt hånd om av helsepersonell som beskyttet seg med hjelmer. Han skal ha blitt slått i ryggen.

SKADET: En mann som ble angrepet ved den sentrale broen i Beirut sentrum tirsdag, får behandling. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Ikke redd»

En demonstrant, Rami Einadi (31), som har vært med på veiblokkaden i flere dager, la seg ned på en madrass midt i kaoset.

– De angrep oss veldig barbarisk, de slo kvinner, gamle og barn. Det er som om de ikke vet hva de gjør.

– Er du redd for dem?

– Nei, det er jeg ikke.

– Hvorfor blokkerer du veien her?

– Det er viktig for oss å vise at vi er modne nok til ikke å ta igjen med vold, vi vil bli her, og vi vil at hele regjeringen skal gå av, sier han.

Samtidig har også militæret ankommet stedet, i frykt for at volden mot demonstrantene eskalerer.

