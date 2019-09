Brexit-Boris: – Still mistillit om dere våger

Den utskjelte britisk statsministeren Boris Johnson ble møtt med rop og buing, da han forsøkte å forklare seg i det britiske Underhuset. Han truet opposisjonen med at den kan stille mistillit mot ham – hvis den våger.

Da han tok ordet ble han så hardt buet mot at han måtte avbryte etter bare noen få sekunder. Men etter at ordstyrer John Bercow grep inn fikk Johnson ordet på nytt.

– Folket vil ha brexit gjennomført. Jeg vil ha brexit gjennomført. Helst med en avtale, men om vi ikke får en avtale fra Brussel, så må det skje uten en avtale, sier Johnson til buing fra begge sider av skillet i Underhuset, men særlig fra opposisjonen.

– Dere er besatt med å bryte med folkets vilje. Folket ser tydelig hva som skjer. De forstår at Parlamentet kommer til å fortsette å forsinke og sabotere forhandlingene, sier Johnson og peker mot opposisjonsbenken.

– Hva vil opposisjonslederen egentlig? Vil han ha en ny folkeavstemning? Hva skal han da stemme, sier Johnson, til Labour-leder Jeremy Corbyn, som ikke har sagt tydelig om han er for eller mot brexit.

TALER: Boris Johnson i det britiske parlamentet onsdag kveld. Foto: HO / AFP

– Dere kan stille mistillit mot meg, hvis dere våger. Dere har muligheten? Men vil dere danne regjering, utfordrer Johnson.

– Mitt budskap er: La oss få brexit gjennomført. Det er på tide at dette parlamentet tar ansvar for sine beslutninger. Vi tok valget om å holde en folkeavstemning, vi lovet å respektere folkeavstemningen, det er på tide vi holder det vi lovet, sier Johnson.

Johnson måtte avbryte et besøk i New York hvor han deltok i FNs hovedforsamling etter tirsdagens knusende dom fra høyesterett: Stengingen av nasjonalforsamlingen var ulovlig.

Johnsons fem uker lange suspendering av Parlamentet skjedde midt i en kritisk fase av behandlingen av brexit. Nå viser det seg altså at den var ulovlig og mange lurer på hva Johnson egentlig sa til Dronning Elizabeth da han ba henne oppløse parlamentet.

Etter Johnsons tale fikk Jeremy Corbyn ordet:

– Dette er en desperat og farlig mann. Vår Høyesterett har funnet at denne mannen stengte vårt parlament midt i en kritisk tid i vårt lands historie. Han burde ha gjort det eneste ærbare og trukket seg som statsminister, sier Corbyn.

– Men her er han like fullt. Uten et snev av anger, og uten substans, fortsetter Labour-lederen.

