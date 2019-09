IS-LEDEREN: Det er stor usikkerhet knyttet til om IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi fortsatt lever, om han er hardt skadet, og hvor han befinner seg. Men trusler blir fortsatt fremført i hans navn. Foto: Al-Furqan mediene

Frykter IS vil angripe leir i Syria

IS-krigere oppfordres til å frigi fanger og gi «rettferdighet til søstrene» gjennom et angrep mot leiren i Syria der norske IS-kvinner sitter internert med sine barn. Sikkerheten skjerpes, får VG opplyst.

I en meldingstråd på den krypterte meldingstjenesten Telegram sendes følgende beskjed til internerte IS-medlemmer: «Hold ut, redningen er på vei».

I detalj beskrives det hvordan IS-medlemmer lider i al-Hol leiren, men det kommer også frem trusler mot at de som oppfattes som forrædere mot terrorstaten risikerer å få sine telt påtent; og det vises til et stort håp om at «fangene skal settes fri».







FANGET I LEIREN: IS-kvinner fremstilles som fanger i en tråd på den krypterte meldingstjenesten Telegram. «Profeten sier mat de sultne, besøk de syke og frigi fangene», står det på dette bildet.

Situasjonen i al-Hol leiren er svært anspent. Som VG skrev i helgen har de mest ekstreme islamistene innført et skrekkvelde i den syriske leiren der norske IS-kvinner holdes fanget.

De siste månedene har det kommet flere rapporter om at ekstreme islamister har angrepet andre IS-medlemmer som sier at de angrer, satt fyr på telt, og knivstukket vakter.

Samtidig er det blitt varslet om at vakter, eller andre kurdiske grupperinger, skal ha brukt vold mot IS-kvinner under avhør.

IS-leder oppfordrer

Nå skriver Institute for the Study of War (ISW) at det fryktes at IS skal gjennomføre et angrep på al-Hol leiren, for å frigi IS-medlemmer som sitter internert i leiren.

Denne analysen er basert på flere hendelser, men ISW viser blant annet til at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi skal ha kommet med en uttalelse til sine tilhengere der han spør:

«Hvordan kan vi akseptere å leve mens muslimske kvinner lider i en leir for de fordrevne og ydmykes i fengsler styrt av Korsfarerne».

Videre skal al-Baghdadi oppfordre IS-medlemmer til å «gjøre sitt ytterste for å redde deres brødre og søstre og rive ned murene som fengsler dem».









KONFLIKTFYLT: Forholdet mellom kvinnene fra IS-området og deres kurdiske vakter er preget av høyt konfliktnivå.

Det må tas forbehold: Det ble tidligere antatt at al-Baghdadi mistet livet under de siste kampene mot IS, og forrige livstegn fra ham var i en video som også er omstridt, og som ble publisert i slutten av april.

Det er altså ikke sikkert om uttalelsen faktisk kommer fra al-Baghdadi selv, eller fra en som vil gi seg ut for å være IS-lederen. Men effekten er like fullt økt engstelse blant vaktene i leiren; og økt tro blant de meste ekstreme på at det vil komme en form for frigjøringsaksjon.

Midt i dette kaoset sitter fem norske IS-kvinner og til sammen seks norske barn. En av disse barna er alvorlig syk med et dramatisk vekttap, og det er frykt for at han ikke vil overleve.

Analysen fra ISW viser også til at IS/al-Qaida i juli 2013 gjennomførte et storstilt angrep på fengselet Abu Ghraib i Irak, der 800 ekstremistkrigere ble satt fri i en brutal aksjon med selvmordsbombere og granater. Aksjonen ble kjent som «Breaking the Walls».

Analysen fra ISW viser også til andre eksempler på den farlige situasjonen i al-Hol: En gruppe som har brukt Telegram, og som kaller seg «Justice for Sisters», samlet i sommer inn midler via betalingstjenesten PayPal. Dette skulle gå til å forsøke å frigi internerte IS-medlemmer.

Flere internasjonale medier har omtalt denne utviklingen, og i Norge har Aftenposten skrevet om pengeinnsamlinger for at radikale IS-kvinner skal betale menneskesmuglere for å rømme fra al-Hol.

INNSAMLING: En gruppe som kalte seg «Rettferdighet for søstrene» samlet inn penger som skulle gå til å sette fri internerte IS-kvinner. Foto: SKJERMDUMP

Truer med opptøyer

Fra kilder inne i al-Hol leiren får VG videresendt meldinger, der det står at de mest ekstreme i leiren har truet med voldelige opptøyer. Dette har igjen ført til en innstramming av sikkerhetstiltakene, får VG opplyst.

VG har forsøkt å få svar på situasjonen fra utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, Abdulkarim Omar, men har ikke lyktes med å få tak i ham i Syria.

I forrige uke sendte Omar en melding til VG, der han beskrev at vaktene frykter å bli angrepet og derfor stort sett lar de internerte styre som de selv vil innenfor gjerdene.

– Disse kvinnene er radikale og har en ekstrem IS-ideologi. Vi har hatt flere tilfeller av at disse kvinnene har angrepet vårt sikkerhetspersonell med kniv, uttalte Omar til VG om kvinnene i leiren.

MASKERTE: De internerte IS-kvinnene bruker ansiktssløret nikab, mens de kurdiske vaktene også dekker til ansiktet, fordi de er redde for å bli gjenkjent. Foto: Maya Alleruzzo / TT NYHETSBYRÅN

– Drivhus for radikalisering.

Terrorforsker Magnus Ranstorp følger situasjonen i al-Hol nøye, og sier at det finnes en strategi for å frigi de internerte IS-medlemmene.

– Meldingene fra innsiden viser at de forbereder seg på at det vil komme et angrep mot leiren. Det er stor usikkerhet, og vaktene våger knapt å gå inn i leiren. De internerte styrer seg selv. De mest ekstreme presser de andre og pisker opp stemningen, sier Ranstorp til VG.

Å kalle al-Hol en «tikkende bombe» er ikke en klisjé, men en presis beskrivelse, mener eksperten.

– De humanitære og sanitære forholdene i leiren er grusomme. Samtidig er det et drivhus for radikalisering. Det kan ikke fortsette. Vi må huske at IS ble dannet på grunnlag av fengselsrømninger som «Breaking the Walls». Vi er i samme situasjon nå. Det blir umulig å holde på så mange mennesker over tid, sier Ranstorp.

