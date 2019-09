TRUMP-EID: Trump Turnberry Resort utenfor Glasgow i Skottland har vært eid av president Donald Trump siden 2014. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Har brukt 1,7 mill. kroner på Trump-eiendom i Skottland

Det amerikanske militæret har brukt 184.000 dollar, rundt 1,7 millioner kroner, på Trumps luksuriøse hotell- og golfanlegg Turnberry i Skottland.

Oppdatert nå nettopp







Dette siden Trump ble innsatt som president i januar 2017.

Summen er mye høyere enn det som tidligere er kjent, ifølge dokumenter offentliggjort av kontrollkomiteen.

Det skriver The Washington Post.

Regnestykket kom frem i en brevutveksling mellom Pentagon og toppdemokrater i komiteen, som undersøker om Trump kan ha brutt en grunnlovsbestemmelse som sier at man ikke skal berike seg gjennom sitt virke som president.

650 ROM: Ifølge brevet fra kontrollkomiteen skal amerikanske skattebetalere ha bidratt til å betale en sum tilsvarende 650 rom på Trump Turnberry bare siden august 2017. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ba om detaljert oversikt

Luftforsvaret har brukt Glasgow Prestwick flyplass mye oftere gjennom Trumps presidentskap enn tidligere, og mannskapet om bord har dermed også bodd på Trumps Turnberry.

Trumps tur til feriestedet i 2018 betydde dessuten 24.000 dollar i statlige utgifter til golf- og hotellkomplekset, ifølge avisen.

I et brev datert onsdag uttrykker ledere av kontrollkomiteen, som kontrolleres av demokratene, frustrasjon over det de mener er et ufullstendig svar fra Pentagon, på spørsmålet om detaljert informasjon om kostnadene for oppholdene.

Brevet fra Pentagon viser at 125.000 dollar av utgiftene var «spesielt knyttet til Trump Turnberry». Dette utgjør ifølge brevet en sum på 189 dollar per overnatting, som ifølge Pentagon er betydelige lavere enn grensen for per diem (diettpenger). Pentagon fant utgifter på ytterligere 59.000 dollar, som også skal knyttes til Turnberry, ifølge komitélederne.

TURNBERRY: Trumps luksuriøse hotell- og golfanlegg Turnberry i Skottland. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Reagerer på bruk av skattepenger

Det står i brevet fra kontrollkomiteen at «det ser ut til at amerikanske skattebetalere er blitt brukt til å betale for tilsvarende 650 rom på Trump Turnberry bare siden august 2017, eller tilsvarende ett rom hver natt i mer enn halvannet år».

Ifølge kongressmedlemmene har ikke Pentagon oppgitt det totale antallet rom som er blitt booket eller de faktiske summene som ble betalt.

Les også: Trumps luksuriøse reiser sprenger budsjettene

Luftforsvarets bidrag til hotellkomplekset er en liten prosentandel av hotellets totalomsetning, bare rundt 0,4 prosent, skriver Washington Post. Turnberry har tapt 41 millioner dollar og aldri gått i overskudd under Trumps ledelse, skriver de.

Trump: Ingenting med meg å gjøre

Trump selv skriver på Twitter at luftforsvarets beslutning om å bruke Turnberry som overnattingssted, ikke har noe som helst med ham å gjøre.

– Jeg vet ingenting om at luftforsvaret lander på en flyplass (som jeg ikke eier eller har noe å gjøre med) nær Turnberry (som jeg eier) i Skottland og fyller på drivstoff, og hvor de overnatter på Turnberry (de har god smak!) Ingenting med meg å gjøre, skriver han.

Tidligere denne måneden annonserte det amerikanske luftforsvaret en gjennomgang av egne overnattingsalternativer, og uttalte at ansattes opphold på Trumps eiendommer kanskje er tillatt, men ikke anbefalt.

Etter en gjennomgang skal det ikke være indikasjoner på lovbrudd under mellomlandinger i Skottland, ifølge en talsperson for luftforsvaret. Han presiserer at de likevel må ta i betraktning at folk kan oppfatte dem som ikke gode nok forvaltere av skattebetalernes midler.

les også Frykt for amerikansk nedtur

Kritikk for sammenblanding

Trump ha flere ganger fått kritikk for sammenblandingen av private forretningsinteresser og sitt presidentskap – blant annet for å holde møter og ta imot utenlandske statsledere på sine egne eiendommer. I 2017 ble det for eksempel kjent at USAs utenriksdepartement hadde latt syv land leie luksusleiligheter i Trump World Tower i New York – uten å få godkjennelse fra Kongressen.

Forrige uke fikk også visepresident Mike Pence får kritikk for å ha valgt å overnatte på et Trump-hotell under sitt møte med Irlands president i begynnelsen av september. Hotellet ligger nemlig i Doonberg – rundt 24 mil unna Dublin hvor møtet fant sted. Demokrater i Kongressen har forlangt å få innsyn i hvordan beslutningen ble tatt.

les også Warren-feber i New York: – Nok er nok!

Private golfferier

Trump har også før fått kritikk for å legge sine egne feriereiser til eiendommene han selv eier – for eksempel når han skal spille golf.

Fikk du med deg? Trump spiller like mye som proffene: – Han lever jo livet til en pensjonist

– Det er høyst problematisk at han utelukkende spiller golf på sine egne golfanlegg, har Alan Zibel, researcher i Public Citizen, tidligere sagt til VG.

– Men det er ikke bare golf. Han bor på sine egne hoteller, spiser på sine egne restauranter, og han forventer at dem som skal møte ham i Det hvite hus gjør det samme. Vi har aldri før hatt en president med så mange etiske konflikter. Den beste måten å komme nær Trump på, er å bruke penger på hans eiendommer.

Og under G7-møtet i Biarritz i Frankrike nå i august, foreslo presidenten at neste års arrangement kunne holdes nettopp på hans egen golfresort i Miami, ifølge CNN.

Publisert: 19.09.19 kl. 00:53 Oppdatert: 19.09.19 kl. 01:05







Mer om