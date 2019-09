RAMMET: Susann Smedley (66) og John Smedley (67) på flyplassen i Palma på Mallorca tirsdag. De håpet at de ville komme seg hjem i løpet av dagen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hundretusener fortsatt rammet av Thomas Cook-konkurs: – Veldig forvirrende

MALLORCA (VG) Flere hundre tusen turister er fortsatt strandet etter at Thomas Cook gikk konkurs. Myndighetene i en rekke land sitter i krisemøter, og frykter milliontap for turistnæringen.

På flyplassen i Palma prøver representanter fra britiske myndigheter tirsdag å bistå de mange strandede britiske turistene. Kledd i gule vester skal de de to neste ukene stå på flyplassen for å prøve å svare på det de alle lurer på: Når kommer vi oss hjem?

Rundt 600.000 turister ble rammet da verdens lengstlevende reiseoperatør Thomas Cook natt til mandag bekreftet at de gikk konkurs. 36.000 av dem befinner seg på Mallorca.

Ifølge de lokale myndighetene vil det ta rundt to uker før alle har kommet seg hjem.

Ekteparet John Smedley (67) og Susann Smedley (66) er blant dem som lurer på når de kommer seg hjem. De skulle allerede ha vært hjemme i Newcastle da VG møter dem på flyplassen tirsdag.

– Nå er det satt opp et nytt fly klokken 20 i kveld til Manchester. Derfra må vi ta buss i tre timer for å komme oss hjem, men jeg tror uansett ikke helt på at flyet kommer til å gå, sier hun til VG.

KANSELLERT: Tirsdag ettermiddag var alle Thomas Cook-flyginger fra Palma kansellert eller forsinket. Foto: Tore Kristiansen, VG

Både hun og ektemannen er forvirret av det de mener er mangel på informasjon.

– Det skjedde så fort. Det er mulig andre hadde fått med seg faren for en konkurs, men vi bestilte ferien fem dager før vi reiste, sier John Smedley.

Forsinkelser og kanselleringer

Ifølge avisen Majorca Daily Bulletin satt de lokale myndighetene i krisemøter tirsdag.

Konkursen er ventet å gå hardt ut over den spanske turistindustrien.

Etter at den norske Ving-gruppen kansellerte samtlige flyginger mandag, kunne de sent samme kveld melde at reiseselskapet fortsetter virksomheten, og at alle flyginger skulle gå som normalt fra og med tirsdag.

– Det var en lang dags ferd mot målet som vi hadde satt oss – å kunne etablere en videre drift til glede for kunder, ansatte og andre interessenter, sier administrerende direktør Christian Grønli i Ving Norge til E24.

Rundt klokken 13 tirsdag viser avgangstavlen på flyplassen i Palma at alle Thomas Cook-flyginger er forsinket eller kansellert.

– I en situasjon som denne, hvor alt blir snudd på hodet over natten og morselskapet går konkurs er ikke alt som det pleier. Noen steder har det vært utfordrende med påfyll av drivstoff, men det er problemer vi løser, sier Lisbeth Nørgaard, kommunikasjonssjef i Thomas Cook Airlines Scandinavia, til VG.

Ving-gruppen, som er en del av konkursboet, melder samtidig at de er i full gang med å hente nordiske turister hjem.

RAMMET: David Lindwurm (fra venstre), Fiona Lindwurm, Melanie Stumpf, Christian Stumpf og Elisa Stumpf utenfor hotellet Zafiro Tropic i Alcudia. Foto: Tore Kristiansen, VG

Slik er situasjonen nå:

** Storbritannia: Rundt 150.000 av de konkursrammede er britiske. Myndighetene i landet har satt inn ekstra fly og sendt representanter til en rekke flyplasser for å bistå de reisende. Ifølge myndighetene skal alle ha kommet seg hjem i løpet av de to neste ukene.

** Tyskland: Etter britene er de tyske turistene hardest rammet av konkursen. Rundt 140.000 av de strandede er tyske turister. Flere har fått reise hjem med andre flyselskaper, men en rekke turister venter fremdeles på informasjon om hjemreisen.

** Nederland: I går var rundt 10.000 nederlandske turister rammet, ifølge NOS. Turistene blir bedt om å kontakte reisebyrået sitt for å få pengene tilbake eller for å booke om reisen.

Saken fortsetter under bildet.

BISTÅR: Susann og John Smedley ber om råd fra representantene som er sendt fra det britiske luftfartstilsynet. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Fikk ikke komme inn på hotellrommet

Utenfor hotellet Zafiro Tropic i Alcudia møter VG ekteparet Melanie (38) og Christian Stumpf (37), og deres seks måneder gamle datter Elisa. De har opplevd det siste døgnet som slitsomt og forvirrende.

Da de mandag ettermiddag kom tilbake til hotellet forteller de at de ble stoppet i resepsjonen og nektet å gå inn på rommet sitt.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte betale for rommet på nytt. De ba oss om å betale 190 euro per natt, til tross for at vi betalte hele reisen for tre måneder siden, forteller Christian Stumpf.

I tillegg hevder de tyske turistene at de ansatte ville deaktivere armbåndene deres som viser at de har forhåndsbetalt alle måltider.

– Ringte politiet

Også David Lindwurm (32) fikk samme beskjed. Han og kona fikk et brev til rommet der de ble bedt om å komme ned i resepsjonen.

– Vi måtte sitte der i to timer, og alt var veldig forvirrende, sier han til VG.

– En av de andre gjestene ble så frustrert at hun til slutt ringte politiet. De var på vei, men kom ikke frem før vi fikk beskjed om at hotellet hadde fikset det og vi fikk komme inn på rommene igjen, sier han.

VG har vært i kontakt med ledelsen på hotellet. De ønsker ikke å kommentere saken.

Krisemøter

I flere land sitter myndighetene nå i krisemøter om situasjonen. Konkursen er ventet å gå hardt ut over turistindustrien i en rekke land.

Turistminister Savvas Perdioes på Kypros mener at konkursen vil føre til et tap på rundt 50 millioner euro. I tillegg opplyser han at flere hoteller fortsatt ikke har fått betalt for opphold i juli, august og september. I Hellas varsler turistminister Grigoris Tassios at flere hoteller vil gå til søksmål for å få tilbake penger fra Thomas Cook.

Tyrkia frykter at de vil miste 70.000 turister årlig, og i Spania frykter flere for sine arbeidsplasser, skriver BBC.

Publisert: 25.09.19 kl. 04:14







