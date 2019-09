VIL BLI PRESIDENT: Med det amerikanske flagget i bakgrunnen, talte Elizabeth Warren til folkemengden på Washington Square Park. Foto: Thomas Nilsson / VG

Warren-feber i New York: – Nok er nok!

NEW YORK (VG) Senator Elizabeth Warren (70) ble tatt imot som en popstjerne da hun la frem sine planer for å få slutt på korrupsjon i USA.

Allerede tre timer før Elizabeth Warren (70) gikk på scenen i Washington Square Park i New York, hadde køene begynt å danne seg.

«Warren, Warren Warren!» kom det taktfast fra et publikum på flere tusen da hun endelig dukket opp.

Mandag lanserte hun en plan for hva hun vil gjøre med korrupsjon dersom hun blir valgt til Demokratenes presidentkandidat og slår Trump i 2020. Det var også hovedtema i talen.

– Korrupsjon har satt planeten vår i fare. Korrupsjon har ødelagt økonomien og brutt ned demokratiet vårt. Jeg vet hva som er ødelagt, jeg har en plan for å fikse det – og det er derfor jeg vil bli president i USA.

POPULÆR: Flere tusen hadde møtt opp for å se presidentkandidaten tale i Washington Square Park. Foto: Thomas Nilsson / VG

Warren vil ha et livslangt forbud mot lobbyering for blant annet presidenter, visepresidenter og kongressmedlemmer. Hun vil forby kongressmedlemmer å sitte i styret til selskaper, samt å eie eller kjøpe aksjer.

– Jeg er ikke redd. Og dere kan heller ikke være redde, sa hun til et svært entusiastisk publikum.

Selfie-kø

Etter talen sto hundrevis i kø for å ta en selfie med senatoren. Etter en times tid med klemmer og bilder, sprang hun ut i et lite partytelt for å skifte – før hun gikk tilbake til køen. Med jevne mellomrom sørget frivillige for at hun fikk et par slurker vann.

– Jeg har aldri sett på meg selv som en fan av noe som helst. Men jeg ble så giret, sier 79 år gamle Marilyn Meimark etter sitt øyeblikk med Elizabeth Warren.

FAN: Etter å ha stått lenge i kø, får Marilyn Meimark endelig et bilde sammen med Elizabeth Warren. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg har levd gjennom 50-årene. Å se en kvinne som jeg tror blir president... jeg får en fantastisk følelse inni meg.

– Hvorfor tror du hun blir president?

– Hun er så riktig for det. Hun er intellektuell, hun forklarer vanskelige ideer på en enkel og lettfattelig måte. Og hun bryr seg om arbeidere. Jeg har en følelse, det er skrevet i stjernene, sier Meimark.

VG møtte Warren i Ohio i juli. Se videoen her:

– En fighter

Warren går også til valg på saker som gratis helsehjelp for alle og større skattelegging av de rikeste.

Ifølge målinger er hun, sammen med senator Bernie Sanders, den nærmeste til å utfordre tidligere visepresident Joe Biden.

De to mennene har imidlertid større støtte blant viktige velgergrupper som latinamerikanere og svarte, ifølge CNNs siste måling.

ENGASJERT: Sherry Huntely var en av mange som hadde møtt opp for å støtte Warren i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg støtter Warren fordi jeg tror på at hun har makt til til å gjøre endringer, spesielt for middelklassen. Vi blir dyttet ut på sidelinjen. Jeg tror på henne, sier Sherry Huntely (56).

– Hvorfor synes du Elizabeth Warren er en bedre kandidat enn Bernie Sanders, som også er en kandidat fra venstresiden?

– Jeg liker engasjementet, flammen hennes. Hun er lidenskapelig, mektig, klar til å kjempe – og hun er ikke redd. Hun er en fighter!

PÅ’N IGJEN: Elizabeth Warren vinker til tilhengere etter å et raskt skifte inne i det hvite teltet. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Trump er korrupsjon i kjøtt og blod

Warren vokste opp i Oklahoma, men representerer Massachusetts i Kongressen. Hun var lærer før hun ble jusprofessor, er gift og har to barn.

Under talen sin i New York – en blå bastion som ikke har stemt republikansk siden 1984 – hamret Warren løs på Donald Trump og hans administrasjon.

– Til tross for at vi er det sterkeste og rikeste landet i verden, er demokratiet vårt paralysert. Hvorfor? Fordi store selskaper har kjøpt regjeringen vår.

– Donald Trump er korrupsjon i kjøtt og blod. Han skal tjene amerikanske folket, men tjener bare de som er sammen med ham om korrupsjonen, sa Warren, og la til:

– Nok er nok!

ENIGE: Kompisene Noah Schwartz (t.v.) og John Esposito jubler for Warrens budskap om å få slutt på korrupsjonen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flere av de VG snakket med, trakk frem Warrens lærerbakgrunn og evne til å snakke tydelig.

– Korrupsjon er roten til alle våre problemer. Politiske bestikker er lovlig i dette landet. Warren forstår at det må store, strukturelle forandringer til, sier Noah Schwartz, som et ekko av Warrens slagord «big, structural change».

Han får støtte av vennen John Esposito (69).

– Hun lyver ikke. Hun har en riktig forståelse av makten som ligger i finans og i penger. Og bakgrunnen hennes ... dagens studenter kunne ikke gjort det samme, de kunne ikke hatt to jobber, ha barn og ta en utdanning samtidig. Hennes erfaring gjør at hun kan være folkets forsvarer.

TIDLIG KRØKES: Joanne Shea (33) ville at datteren Maeve (1) skulle få ta del i det hun håpet ville bli et historisk øyeblikk. Foto: Thomas Nilsson / VG

Joanne Shea (33) har tatt med datteren Maeve (1) til parken.

– Vi er store fan av Elizabeth Warren. Hun er smart og hun har planer. Hun er progressiv og vi deler de samme verdiene. Jeg tok med datteren min fordi jeg vil at hun skal ta del i det som forhåpentligvis blir en historisk hendelse.

– Hvorfor er hun en bedre kandidat enn de andre?

– Hun er veldig tydelig. Hennes bakgrunn som lærer gjør at hun kan snakke om temaer på en tydelig og konsis måte. Og hun har en plan for alt, slik T-skjorten sier.

– Vi må være smarte

Warren er en av mange kandidater som ønsker å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020. Det er fortsatt lenge til det avgjøres – de første nominasjonsmøtene holdes i februar. Emma Shores (18), som skal stemme for første gang, har ikke bestemt seg for hvem hun vil støtte.

– Elizabeth Warren er min nummer to, etter Pete. Jeg vil ha en kvinne som president, men jeg er litt usikker på om dette landet vil velge en kvinne foran Trump. Pete ville nok slått ham, sier Shores, og understreker:

– Vi kan ikke ha Trump igjen. Vi må være smarte, slik at den vi velger, slår Trump.

TÅLMODIGE: Mange ventet i mange timer på at Warren skulle gå på scenen. Foto: Thomas Nilsson / VG

