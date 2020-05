MÅ BLI HJEMME: Leanne og Chris Pancari ønsker VG velkommen til familiens bolig i Pittsburgh, Pennsylvania – huset hvor Chris vokste opp sammen med besteforeldrene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fikk sparken: – Det var som om du ble truffet av et tog

PITTSBURGH (VG) Da coronaviruset slo inn over USA, mistet ekteparet jobbene sine samtidig. Nå sliter de med at få økonomien til å fungere.

Mursteinshusene ligger på rekke og rad i det ryddige middelklasseområdet. Chris Pancari (52) klipper plenen foran huset. Dette har vært hans hjem siden han var ti år gammel. Han flyttet den gangen inn til besteforeldrene som hadde kjøpt huset da det var nybygd i 1952.

Chris jobbet som gartner, men fredag ​​13. mars, samme dag som president Trump erklærte nasjonal krise, fikk han sparken.

– Jeg vil aldri glemme det. Det var et sjokk, som om du ble truffet av et tog, sier Chris til VG.

Tre dager senere stengte førskolen der kona Leanne (49) jobbet. Også hun ble arbeidsledig på dagen.

Må få maten til å rekke lenge

Chris er ikke berettiget til å motta arbeidsledighetspenger, så nå må ekteparet klare seg på hennes dagpenger. Det utgjør ikke engang er halvparten av normallønnen hennes. Paret har flere barn, både sammen og hver for seg, og to av barna bor fortsatt hjemme.

Det lille de har spart opp av penger tar snart slutt.

– Jeg bekymrer meg for familien min, barna mine. Men jeg blir ikke deprimert; jeg blir sint og emosjonell, men det er ingenting jeg kan gjøre med det. Jeg bare sitter der ved kjøkkenbordet og tårene begynner å renne. Min kone vet. Hun sier ikke noe, men hun vet hva jeg tenker.

Leanne nikker stille.

REDNINGEN: Chris og Leanne er blant mange i Pittsburgh som den siste tiden har stilt seg i kø for å få utdelt gratis matvarer. Da VG var til stede fikk ingen forlate bilene, og frivillige la varene rett inn i bagasjerommene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tidligere på dagen møter VG paret mens de venter i bilen i en lange kø på parkeringsplassen foran et kjøpesenter. Her foregår drive in-distribusjon av gratis matvarer i regi av en lokal matbank. I baksetet sitter deres fem år gamle sønn og datteren som er 17 år.

Her, som nesten tusen andre familier på denne dagen, får de tre store bokser med mat levert gratis rett inn i bakluken uten å måtte forlate bilen.

I Pennsylvania har to millioner mennesker mistet jobben etter at coronapandemien brøt ut. I hele USA har over 33 millioner arbeidsledige søkt om dagpenger siden midten av mars. Dette utgjør en femtedel av landets arbeidskraft.

– Hva gjør du for å få økonomien til å fungere?

– Jeg prøver å legge ting til salgs og bruke kuponger, sier Leanne.

– Akkurat som besteforeldrene våre under den store depresjonen, må vi få mest mulig ut av det vi har. Vi er italienske, jeg lager mye pasta, jeg kan få to måltider ut av den, eller koke kjøtt og få to-tre måltider ut av det. Når folk er fattige, må de få maten til å vare, sier Chris.

– Og jeg har en grønnsakshage, selv om jeg bare dyrket tomater, agurker og salat. I det minste kan jeg lage en salat for å mate familien vår.

– Trump er bare menneskelig

Tilbake ved huset flagrer et fargerikt flagg med ordet «Welcome» i den lette sommerbrisen. Flagget henger i treet foran huset der Chris nettopp har klippet plenen.

– Ser du de rette linjene jeg klipper? Dette har vært jobben min i mange år, det å forvalte hager. Det ser bra ut her, ikke sant?

Med stolthet i stemmen peker han og forteller om forskjellige blomster og busker han har plantet i hagen sin.

KLIPPER I RETTE LINJER: Chris Pancari har jobbet med å stelle hagene til folk i mange år. Nå må han nøye seg med å gi sin egen hage en klipp. Det blir det ikke mye penger av. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hvordan synes du president Trump har håndtert krisen?

– Trump gjør så godt han kan under situasjonen. Ingen annen president har hatt noe lignende å håndtere. Dette er annerledes enn en vanlig krig, en blind krig, sier Chris.

Leanne støtter også Trump.

– Ingen er perfekte. Kanskje han har han gjort noen feil, kanskje er det ting han kunne ha gjort annerledes, men det er bare menneskelig. Han har ikke alle svarene, men prøver seg, sier hun.

– Står det mellom ham og Joe Biden, så skal jeg stemme på Trump i høst. Jeg har ingenting mot Biden, men jeg respekterer Trump fordi jeg føler at han prøver å hjelpe landet så mye han kan.

Frykter åpning vil gi ny smitte-topp

Men i motsetning til mange andre Trump-tilhengere, og selv om de har det tøft økonomisk, mener de at samfunnet ikke bør åpnes igjen akkurat nå.

– Det er for tidlig, de bør vente minst en måned til. Folk er utålmodige. Hvis det var vinter ville folk uansett blitt hjemme, men fordi det er vår og sommer vil alle ut for å gjøre ting, gå på stranden, sier Chris.

– Disse menneskene kommer til å utløse en ny smitt-topp, og den kommer til å bli enda mer langvarig, for da er de nødt til å stenge alt ned igjen.

Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hva tenker dere om fremtiden?

– Du vet ikke hva som skjer i fremtiden. De sier at det blir en andre bølge om høsten. Og høsten er ikke langt unna, sier Leanne.

Mister nattesøvnen

De to barna kommer hjem, og den fem år gamle sønnen gir foreldrene en klem.

– Jeg håper at vi en dag kan gå tilbake til det normale, ikke så mye for min egen del, men for barna mine, sier Chris.

Han kikker etter sønnen som løper opp trappen til huset der han selv vokste opp 40 år tidligere.

– Noen ganger får jeg ikke sove. Jeg gikk til sengs klokken to i går natt og våknet klokken halv fem i morges. Jeg er så stresset.

Publisert: 23.05.20 kl. 22:45

