MØTER EU: Internasjonal presse var interessert i Erna Solbergs syn på brexit-utviklingen da hun kom til EU-toppmøtet i Brussel fredag morgen. Foto: YVES HERMAN / REUTERS

Feirer 25 år med EØS: Erna Solberg er bekymret for debatten

BRUSSEL (VG) Statsminister Erna Solberg har en hilsen til Senterpartiet som åpner sitt landsmøte mens hun feirer 25 år med EØS sammen med EU-toppene.

Oppdatert nå nettopp







– Det er mer enn nok usikkerhet i verden. EØS-avtalen gjør usikkerheten litt mindre, sier Solberg til VG, på vei inn til feiring med EU -presidentene Donald Tusk. Jean-Claude Juncker, og EUs stats- og regjeringssjefer.

EUs toppmøte i Brussel satt i åtte timer torsdag kveld for å finne en brexit-løsning for Storbritannias brudd med EU, og vedtok en kort utsettelse.

les også Mer EU-drama: Britene må godta EU-avtalen, eller forlate 12.april

Diskuterer enkeltbiter

Fredag morgen har EU-toppmøtet dekket festbordet for statsministerne fra Norge, Island og Liechtenstein for å markere at det er 25 år siden EØS-avtalen kom på plass, 1.januar 1994.

– Jeg er bekymret for man tar enkeltbiter og stykker og snakker om det, og gjør vurderinger av en hel avtale som har vært en fordel for Norge over mange, mange år. Og et lite land som Norge som er i en omstillingsfase, trenger stabile rammevilkår for handelen vår, sa Erna Solberg på vei inn i møtet.

les også Sp-lederen avviser norsk oljestopp

Gir velferdsgevinster

Den norske statsministeren mener at EØS-avtalen fører til at norske bedrifter investerer i Norge nå mens det er oppgangstid.

– Vi som er for, og mener at avtalen gir oss store velferdsgevinster, må ut og vise fram dette. Det er bedrift på bedrift som forteller hva det er av usikkerhet uten full markedsadgang og sikkerhet for reglene. Nå investerer også tradisjonell industri. Store endringer for dem ville ført til større skepsis mot å etablere seg i Norge, sier Solberg.

25 år siden sist

Det er første gang siden Norge sa nei til EU i 1994, og Gro Harlem Brundtland (Ap) var statsminister, at dørene til et EU-toppmøte åpnes for en norsk regjeringssjef.

Solberg ble stoppet av utenlandske journalister på vei inn til EU-toppmøtet, og ble spurt om EØS og EFTA fortsatt var et alternativ til brexit for britene.

– Storbritannia må bestemme seg for hva de vil. EØS-avtalen betyr deltagelse i de fire frihetene og bestemmelser utenfor sitt eget land, Hvis du aksepterer det, så kunne de like gjerne vært medlem videre, sa Solberg.

Hun håper at britene nå ikke bare stemmer ned forslag til avtaler, men selv er med på å bestemme veien videre.

22.03.19 09:42 Oppdatert: 22.03.19 09:52