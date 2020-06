SEILTE: Ole Martin Norum (22), Mathias Norum (16), Kjell Martin Johansen (21), Robin Christoffer Vold (22) og Asle Hvidsten (22) har seilt i 20 timer for å komme til Skagen med seilbåten «Celine». Foto: Gisle Oddstad

Asle (22) og kompisene var første norske med båt til Skagen

SKAGEN (VG) Asle Hvidsten (22) og kompisgjengen krysset grensen til Danmark med seilbåt like over midnatt og var på plass som de første norske i Skagen tidlig mandag morgen.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har seilet hele veien fra Hvaler, i rundt 20 timer før vi kom frem, sier Asle Hvidsten.

Da kompisgjengen fikk vite at grensene til Danmark åpnet, bestemte de fem kompisene seg for å reise til Skagen i stedet for å seile langs sørlandskysten. Klokken åtte søndags morgen reiste de fra Hvaler.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi krysset grensen til Danmark kvart over tolv i natt, og var fremme rundt fem i dag tidlig som første norske båt, forteller han.

Da VG møter kompisene i Skagen, har de akkurat våknet etter å ha sovet noen timer etter den lange seilasen.

– Nå er planen aller først å ta en dusj, ler Hvidsten.

FØRST PÅ PLASS: Klokken fem i dag tidlig var kompisene på plass som de første norske med båt til Skagen. Foto: Gisle Oddstad

Hvidsten kjøpte seilbåten i fjor, og dette er hans første tur til Skagen med båt. Han forteller om gode seileforhold hele veien over Skagerak.

– Vi hadde ferie alle sammen nå, så det kunne ikke passet bedre, ser han.

Må være i minst seks dager

Danske myndigheter krever at norske turister har booket minst seks overnattinger før innreise. Ved ankomst til Danmark må man kunne dokumentere hvor man planlegger å overnatte, men man trenger ikke å bo samme sted alle seks nettene.

Gjengen fra Fredrikstad har planlagt å være tre dager i Skagen, før turen går videre sør langs kysten til Sæby.

Det er fremdeles rolig i Skagen mandag morgen. De båtene som ligger til kai sammen med gjengen fra Fredrikstad er dansker. Men de tror det kommer til å dukke opp flere nordmenn som reiser sjøveien til Danmark.

– Vi har hørt om noen flere norske som skal komme til Skagen i løpet av dagen, sier Hvidsten.

Har økt pågang

Danmark åpnet i dag opp grensene for norske, tyske og islandske turister.

Ved Frøslev nær den sørlige grensen mot Tyskland har det hopet seg opp med biler som venter tålmodig på å krysse, opplyser Syd- og Sønderjyllands politi.

Color Line, som har fergeruter fra Larvik til Hirtshals, har uttalt til VG at de har merket en stor økning av bestillinger fra nordmenn som planlegger tur til Danmark.

Publisert: 15.06.20 kl. 20:06 Oppdatert: 15.06.20 kl. 20:17

Les også

Mer om Norge Skagen Danmark Båt Hvaler Fredrikstad båt

Fra andre aviser