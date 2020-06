SINT: Vladimir Putin er ikke fornøyd med hvordan det enorme oljeutslippet i Sibir er håndtert. På bildet er en mann fra kriseministeriet i gang med opprenskningen etter ulykken. Foto: NTB Scanpix

Putin rasende etter gigantisk oljeutslipp: Ventet to døgn med å melde fra

En rasende Vladimir Putin har erklært unntakstilstand. Det enorme oljesølet i den arktiske delen av Russland kan skyldes klimaendringene.

Nå nettopp

21.000 tonn dieselolje har lekket ut av en tank ved et kraftverk som tilhører Norilsk-NIkel-konsernet, som eies av Putin-vennen Vladimir Potanin, som har lovt at de skal betale opprenskningen, uansett hvor mange milliarder rubler det måtte koste.

Myndighetene har samtidig beordret at alle «særlig farlige installasjoner» bygd på permafrost må sjekkes. Den foreløpige granskningen tyder nemlig på at oljesølet kan skyldes at varmere klima gjør at permafrosten smeltet og grunnen under tanken sviktet.

Utslippet skjedde om morgenen den 29. mai i den nordligste by i verden med over 100.000 innbyggere, Norilsk. Men først to døgn senere ble oljesølet rapportert til myndighetene, ifølge kriseminister Jevgenij Zinitsjev. Diesel har rent ut i elvene Ambarnaja og Daldykan.

President Vladimir Putin, som har slitt under corona-krisen, er atskillig lengre frem i skoene i denne saken: I en videokonferanse vist på russisk TV, var han rasende over at det gikk så lang tid før ulykken ble kjent.

– Skal vi få greie på katastrofer gjennom sosiale medier? spurte Putin retorisk - noe som henviste til nyheten om at guvernøren i Krasnojarsk fylke, Aleksandr Uss, fikk greie på utslippet ved å lese sosiale medier.

les også Gåsunger svømmer i oljesølet – frykter for ærfuglhekking

En tydelig irritert Putin irettesatte guvernøren i et innslag vist på russisk TV:

– Hva slags rapport er dette? De er da tross alt guvernør, raste presidenten.

Sjefen for kraftverket er pågrepet, mens eieren av Norilsk Nikel-konsernet, Vladimir Potanin, har vært i møte med Putin og lovt at de skal betale det som det koster å renske opp etter utslippet og bringe naturen tilbake til sin opprinnelige tilstand. Men eksperter antyder at det kan ta fem-ti år å gjøre dette.

– Jeg tror det kommer til å koste milliarder av rubler. Jeg snakker ikke som forretningsmann, men som menneske som bekymrer meg for dette. Vi skal bruke så mye som er nødvendig, sa Potanin, som i den siste oversikten til Forbes er den 41. rikeste person i verden - god for 236 milliarder kroner etter dagens kurs.

Vannprøver viser at de tillatte konsentrasjoner er overskredet 200 ganger, melder Tass. Det samme nyhetsbyrået melder at 180.000 kvadratkilometer er forurenset, men enkelte medier opererer med det dobbelte.

les også Aminat (44) ble smittet og døde: – Har ikke beskyttelsesutstyr - og tør ikke snakke om det

Vladimir Putin har altså erklært unntakstilstand, og store mannskaper fra det russiske kriseministeriet er sendt til byen i nord.

Utenriksminister Mike Pompeo har tilbudt amerikansk hjelp til å rydde opp etter utslippet, og ifølge Ekho Moskva er også Norge klar til å hjelpe. Russisk UDs kjente talskvinne Maria Zakharova er takknemlig for tilbudet fra amerikanerne.

– Det er all grunn til å ønske det amerikanske tilbudet velkommen. Det er en hyggelig gest, sier lederen for utenrikskomiteen i føderasjonsrådet, Konstantin Kosatsjov, til RIA Novosti. Han mener at ekspertene bør avgjøre om hvordan amerikanerne eventuelt kan hjelpe.

World Wildlife Funds ekspert Aleksej Knizjnikov sier til nyhetsbyrået AFP, gjengitt av BBC, at dette trolig er den nest største miljøkatastrofe i moderne russisk historie.

Oleg Mitvol, tidligere nestsjef for Russlands svar på Miljødirektoratet, sier at det aldri tidligere har vært en så alvorlig ulykke i det arktiske området av landet. Han anslår ifølge BBC at det kan koste 100 milliarder rubler, som tilsvarer nær 14 milliarder kroner, å rydde opp. Han antyder også at det vil ta mellom fem og ti år å gjøre jobben.

Publisert: 08.06.20 kl. 10:55

Fra andre aviser