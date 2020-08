Orkanen «Laura»: Tre personer omkommet

Tre personer er bekreftet omkommet i Louisiana som følge av orkanen «Laura», etter at trær har falt over husene de oppholdt seg i.

En 14 år gammel jente døde da et tre falt over hjemmet hennes i Vernon Parish, Louisiana. Nå har ytterligere to personer omkommet etter at trær har falt over husene deres, melder CNN.

Flere enn 700.000 personer er uten strøm i Louisiana og Texas, hvor orkanen «Laura» nå herjer.

Orkanen har nå gått ned i styrke, fra kategori fire til kategori en.

Guvernør i Louisiana, John Bel Edwards, skriver på Twitter at faren enda ikke er over:

– Nå er ikke tiden for å dra på sightseeing. Trusselen fra «Laura» er langt fra over. Bli hjemme, fortsett å være oppmerksom på advarsler fra lokale myndigheter og les lokale nyheter for å holde dere oppdatert, skriver Edwards.

KAN IKKE HJELPE: De ansatte hjelpemannskapene ved sherrifens kontor i Parish i Louisiana var ute for å hjelpe folk på onsdag, men nå kan de ikke lenger bistå, sier de. Foto: AP/NTB scanpix

«Putt navnet i en plastpose»

De som ikke evakuerte i tide, bør putte navnet sitt i en plastpose i lommen, råder lokale myndigheter der stormen «Laura» herjer.

Advarselen fra lokale myndigheter i det stormrammede Louisiana er oppsiktsvekkende direkte. Redningsarbeidet etter de som ikke evakuerte i tide fra de utsatte områdene, kan ikke starte før etter stormen har passert, skrives det i en offisiell uttalelse fra lokale myndigheter.

– De som velger å bli værende og stå i denne veldig farlige stormen, må forstå at redningsinnsatsen ikke kan og ikke kommer til å begynne før etter stormen og flommen har gitt seg, står det i uttalelsen fra lensmannskontoret i fylket Vermillion Parish i Louisiana.

Trosset evakueringsråd

Selv om over 500.000 innbyggere i Texas og Louisiana har blitt innstendig oppfordret til å evakuere av myndighetene, har mange har valgt å bli.

I byen Lake Charles i Calcioeu Parish i Louisiana meldes det om at folk som har valgt å bli i hjemmene sine, nå ber om hjelp fra lokale myndigheter.

Det var natt til torsdag lokal tid at den sterke orkanen «Laura» traff Texas og Louisiana.

Orkanen ble nedgradert fra kategori 4 til 3 noen timer etter at den hadde flyttet seg nordover fra kysten, og ifølge CNN er den nå nede i kategori 1.

I byen Galveston i Texas, sør for Houston, opphever nå myndighetene oppfordringen om å evakuere og holde seg innendørs. De skriver at de har blitt «spart for ødeleggelsene» av orkanen. Også innbyggerne i Houston kan returnere til hjemmene sine.

Likevel er de store bølgene og stormfloen som følger en fare for hundretusenvis av mennesker som risikerer å få hjemmene sine ødelagt.

– Vær så snill og evakuer, og hvis du bestemmer deg for å bli værende og vi ikke kan nå deg, skriv navnet ditt, adressen, personnummer og navnet på en pårørende og putt det i en tett pose i lommen din. Vi bønnfaller om at det ikke vil gå så langt, sier sheriffen i uttalelsen, gjengitt i CNN.

Verre enn Katrina

Stormen «Laura» er sterkere enn orkanen Katrina, som sto for store ødeleggelser langs kysten i USA for 15 år siden.

– Den er nå blant de ti kraftigste orkanene som har truffet USAs fastland. Dette kommer til å ha stor innvirkning, ikke bare langs kysten, men også i innlandet, sa CNNs meteorolog Tom Sater.

Like før stormen traff land, steg vannivået raskt langs kysten. Værmeldere advarte om en «storm som ikke er mulig å overleve», med ekstreme krefter i vindkastene, melder CNN.

Publisert: 27.08.20 kl. 15:41 Oppdatert: 27.08.20 kl. 18:47

