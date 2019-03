Ekspert om Mueller-rapporten: Tror Trumps sønn puster lettet ut

– Trumps sønn og svigersønn puster nok lettet ut. Mange har trodd at de ville bli tiltalt, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Robert Mueller har fullført den mye omtalte Russland -rapporten om president Donald Trump . Fredag ble rapporten overlevert til justisdepartementet.

Mjelde tror det verste kan være over for president Donald Trump.

– Hvis – og det er et stort hvis – det ikke var noe samrøre, og ingen forhindring av rettsprosessen, så kan Trump se fremover, mener Mjelde.

Mjelde peker på at både et føderalt etterforskningsavsnitt i New York og Kongressen vil fortsette etterforskningene.

– Men det vil dreie seg mest om forhold i hans tidligere forretningskarriere. Det kan han ikke stilles for riksrett for, og kan heller ikke straffeforfølges som sittende president.

ER DET VERSTE OVER? Donald Trumps team slo fast allerede fredag kveld at rapporten ikke er alvorlig for presidenten. Foto: Douliery Olivier/ABACA / ABACA

– Jeg tror dog det kan komme frem info om politisk usømmelig atferd, som dog ikke er kriminell atferd etter loven. Trump Juniors møte med russerne i 2016 lignet på samrøre, selv om det ikke brøt noen lov, sier Mjelde.

Mjelde sier at disse andre, pågående etterforskningene ikke vil være så omfattende og potente som Muellers, og ha færre ressurser.

– De vil være brysomme, men vil eventuelt ramme ham når han går av. Jeg tror luften vil gå ut av etterforskningsballongen om Mueller ikke finner noe.

Trump-topper tiltalt

For snart to år siden ble Robert Mueller utnevnt som spesialetterforsker av russisk innblanding av det amerikanske valget i 2016. Siden etterforskningen startet har tiltalene haglet rundt Trump-støttespillerne.

Paul Manafort, Trumps tidligere valgkampleder, ble funnet skyldig på åtte tiltalepunkter i den første rettssaken under etterforskningen. Den pensjonerte generalen Michael Flynn ble rådgiver for Trump og ble siden utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Han erkjente å ha løyet flere ganger til FBI om sin kontakt med Russland, etter at det ble tatt ut siktelse mot ham av Mueller. Rick Gates, Manaforts nærmeste medarbeider, erkjente skyld i konspirasjon og falsk forklaring.

Georige Papadopoulos fikk 14 dagers fengselsdom etter å ha innrømt skyld i å lyve til FBI.

Flere medier melder at det ikke er ventet nye tiltaler nå som etterforskningen er avsluttet. Justisminister William Barr har mottatt rapporten, og sier ifølge blant andre The Guardian i et brev at han forventer å kunne informere om funnene til Kongressen allerede i helgen. Videre skal det stå at han ønsker så mye åpenhet rundt rapporten som mulig.

SENTRAL: Mueller-rapporten skal konkludere om president Donald Trump har samarbeidet med Russland under valget i 2016. Foto: Douliery Olivier/ABACA / ABACA

Det store spørsmålet som gjenstår er om rapporten fordømmer presidentens oppførsel, eller om den renvasker ham.

Ekspert på amerikansk politikk ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, sier til VG at hun ikke tror rapporten kommer til å få store konsekvenser.

– Det må være såpass klart at Trump har samarbeidet med Putin for at det skal ha noen konsekvenser. Folk har såpass tro på Trump at det skal mye til for dem å tvile på ham, sier hun.

– Jeg tror ikke det kommer til å være bevis for at han aktivt har samarbeidet med Russland, fortsetter hun, men understreker at det bare er gjetting.

Hun tror uansett Trump vil hevde at rapporten renvasker ham.

ETTERFORSKET I TO ÅR: Robert Mueller har nå levert rapporten han har jobbet med siden 2017. Foto: Charles Dharapak / TT NYHETSBYRÅN

– Dersom han ikke stilles til retten er det til syvende og sist et spørsmål om hva velgerne tenker om rapporten. Jeg har en følelse av at det ikke endrer noen ting. Dessverre.

Grunnlegger og redaktør av nettsiden amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten, mener at rapporten og funnene kommer til å bli tema i den pågående valgkampen og under presidentvalget neste år, uavhengig av hva den konkluderer med.

– Det politiske spillet rundt Mueller-rapporten har pågått siden etterforskningen startet, og det kommer til å fortsette videre. Selv om det er fristende å spekulere i konsekvenser må vi vente å se hva dette egentlig innebærer. Forhåpentligvis får vi vite mer i dagene som kommer, sier han.

23.03.19 10:17 Oppdatert: 23.03.19 10:58