MUNNBIND, IKKE MUNNKURV: Joe Biden viste seg offentlig for første gang på over to måneder under Memorial Day. Da med et svart munnbind. Han har imidlertid ikke fått munnkurv den siste tiden ettersom en liten ordkrig har startet mellom han og Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Biden vinner tillit blant eldre i Florida og andre vippestater

Mens demokratene har vært bekymret for populariteten til Biden blant de yngre, øker interessen for demokratenes presidentkandidat hos de eldre.

Det kommer frem i en sak fra Washington Post tirsdag.

Statene hvor de eldre har opparbeidet seg mer tillit til Biden, skal være i vippestatene Florida, Pennsylvania, Arizona, Michigan og Wisconsin.

I Florida var mer enn 20 prosent av dem som stemte ved valget i 2016 over 65 år ifølge de siste tallene. I en nasjonal undersøkelse blant registrerte stemmere fra Quinnipiac University forrige uke viser tallene at Biden leder med ti poeng blant dem som er over 65 år.

Både Donald Trump (73) og Biden (77) regnes begge som eldre, og er begge i faresonen knyttet til coronaviruset. De to har de siste dagene trappet opp det som minner om en real ordkrig. Nå sist var Trump ute og slaktet Bidens håndtering av svineinfluensaen da den var her i 2009.

Håner Biden for bruk av munnbind

Under mandagens Memorial Day møtte demokratenes presidentkandidat Joe Biden med et sort munnbind. President Donald Trump møtte uten.

Joe Biden har siden starten av coronapandemien drevet valgkampen fra hjemmet sitt i Wilmington. Det var først under mandagens Memorial Day han viste seg offentlig for første gang på over to måneder.

HVERKEN MUNNBIND ELLER MUNNKURV: Donald Trump møtte sammen med Melania Trump til Memorial Day. Begge uten munnbind. Foto: Chris Kleponis / POOL / Polaris Images POOL

Biden har gjennom valgkampen sin fått oppmerksomhet for empatien i ordene han fremlegger. Hans sønn som tidligere tjenestegjorde i militæret døde for fem år siden denne uken ble en liten snakkis i amerikanske medier da Biden først valgte å vise seg på Memorial Day.

Trump delte etter dette en tweet som håner Bidens bruk av munnbindet:

President I USA Donald Trump har tidligere blitt kritisert for mangel av bruk på munnbind. For ikke mange dager siden langet generalsekretæren i Michigan ut mot Trump da han møtte opp hos bilforhandleren Ford uten å bruke munnbind – noe han skal ha fått beskjed om å bruke.

Biden har også de siste dagene fyrt litt på sin konto i retning Trump. I en tweet kommer han med et stikk til presidenten.

– Presidentskapet handler om mye mer enn å tvitre fra golfbilen sin. Det krever at man tar på seg ansvaret for de største avgjørelsene i verden. Donald Trump var enkelt og greit ikke klar for det. Jeg lover at jeg skal være det, skriver Biden.

Ikke lenge etter at Biden la ut dette om Trump, kontret den amerikanske presidenten i det som ser ut til å ha utviklet seg til en ordkrig mellom de to.

– I løpet av 50 år har ingen vært SVAKERE på Kina enn søvnige Joe Biden. Han sov ved roret. Han ga dem ALT, inkludert utvekslingsavtaler som de vinner på. Jeg bringer alt tilbake!

Publisert: 26.05.20 kl. 17:57

