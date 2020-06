STOPP: Politiet stoppet en demonstrasjon i Malmö torsdag kveld. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

George Floyd-protester inntok Malmö sentrum

Rundt 2.000 mennesker møtte opp til en demonstrasjon i Malmö mot rasisme, protestantene ble stoppet av politiet, men har motsatt seg ordren, og tok seg inn i Malmö-sentrum.

NTB

Henrik Myhrvold Simensen

Oppdatert nå nettopp

Det melder Aftonbladet.

TV-bildene viste at mange av demonstrantene bevegde seg i et tog inn mot sentrum av byen.

Aftonbladet melder at over 2.000 mennesker hadde møtt opp på demonstrasjonen, som var godkjent for 50 personer.

«Ingen rasister i våre gater», ropte demonstrantene på vei inn i sentrum av byen.

På Möllevångstorget stoppet demonstrantene opp, og hevet den ene armen. En gest som har blitt et symbol mot rasisme og politivold.

Aftonbladet melder om at det har vært trengsel, og mye politi som har passet på demonstrantene, men påpeker at det har gått fredelig for seg.

Rett over halv ni torsdag kveld har demonstrasjonen blitt avsluttet.

Ble stoppet

Støttedemonstrasjonen for Black lives matter-bevegelsen i USA hadde på forhånd fått tillatelse fra politiet.

Koronarestriksjonene tillater ikke folkesamlinger på over 50 personer, og politiet besluttet å gripe inn etter at flere hundre personer hadde sluttet seg til protesten ved Ribersborg. Årsaken er trengsel, bekreftet Malmö-politiet like etter klokka 18.

– Det er veldig mange mennesker her, men vi fører en dialog med arrangørene, sier politiets pressetalsperson Ewa-Gun Westford.

– Det er mye følelser, men man har fått si hva man ville og uttrykt sin mening, og det er det som er det viktige, tilføyer hun.

Dagen før brøt det ut uroligheter da politiet grep inn mot en lignende demonstrasjon i Stockholm på grunn av brudd på koronareglene.

I en rekke land er det arrangert protester mot rasistisk motivert vold og med krav om rettferdighet for George Floyd og andre svarte amerikanere som er drept av politi eller rasister i USA.

Faren for koronasmitte gjør at norske myndigheter har satt ned foten for slike protester også i Oslo, Bergen og Trondheim.

Demonstrasjonene som har preget USA den siste uka, har i hovedsak vært fredelige, men det har også vært mange tilfeller av plyndring og ildspåsettelser.

Publisert: 04.06.20 kl. 19:01 Oppdatert: 04.06.20 kl. 21:44

