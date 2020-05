MØTT AV NASJONALGARDEN: Nasjonalgarden er på plass i Minneapolis for å sørge for at demonstrasjonene går fredelig for seg. Foto: Thomas Nilsson

Demonstrant i Minneapolis: – Det er oss mot dem

MINNEAPOLIS/OSLO (VG) Tross portforbud fortsetter demonstrasjonene i Minneapolis. De er ikke fornøyd til tross for at en politimann er pågrepet og siktet for drap.

Nå nettopp

For fjerde dag på rad har folk strømmet til gatene i Minneapolis. De krever rettferdighet etter at George Floyd døde etter å ha blitt brutalt pågrepet søndag.

Fredag ble den oppsagte politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til avdøde George Floyd, er nå arrestert, siktet for uaktsomt drap. Likevel fortsetter demonstrasjonene.

– At politimannen blir siktet for uaktsomt drap er ikke nok, vi kommer til å fortsette til han blir siktet for overlagt drap. Uaktsomt er ingenting, det er som at han ikke mente å drepe ham, sier Fayce Akire til VG.

– Vi kommer ikke til å gi oss før vi har fått rettferdigheten vil ønsker, fortsetter hun.

les også «I can’t breathe»

Hun krever også at de tre andre politimennene involvert i pågripelsen blir pågrepet, og mener den siktede tidligere politimannen visste hva han gjorde.

– Floyd sa han ikke fikk puste, men han brydde seg ikke. Han er heldig at de beskytter huset hans, ellers ville det var i fillebiter nå. Noen ville gjort skade på huset hans for lenge siden. Han er heldig at de er på hans side.















IKKE FORNØYD: Fayce Akire.

– Gjør situasjonen verre

Torsdag ble Nasjonalgarden tilkalt til Minnesota for å bidra til å holde ro og orden. Sammen med politiet brukte de tåregass for å forsøke og bryte opp demonstrantene, men de måtte til slutt trekke seg tilbake.

– Det er oss mot dem akkurat nå. De er ikke her for å beskytte oss, de er her for å forsøke og roe oss ned. De kommer bare til å skade oss. Vi marsjerer fredelig i gatene, sier Reese Sanders til VG.

DEMONSTRANT: Reese Sanders. Foto: Thomas Nilsson

Han mener Nasjonalgarden ikke vil bidra til noe positivt.

– De gjør situasjonen verre. Mye verre. Du har en fiende, og fienden henter inn venn som forsterkning. De klarte ikke å stå opp mot det de mener var feil. Vi trenger ikke dette. Disse folkene gjør ikke noe galt, folk vi bare bli hørt.

– Jeg er såret, jeg har en smerte. Folk forstår ikke det, men de forstår dette, legger han til.

Heller ikke Akire mener Nasjonalgarden burde vært på plass, men samtidig er hun glad for at folk går ut i gatene og sier hva de mener.

– Det burde ikke være nødvendig at så mange mennesker må si fra. Jeg er glad byen har kommet sammen for dette.

Demonstrasjonene har de siste dagene spredt seg fra Minneapolis og nabobyen St. Paul til flere amerikanske byer som New York, Washington, Denver og Atlanta.

I Washington ble Det hvite hus nedstengt en time som følge av demonstrasjonene fredag kveld. Mens CNNs hovedkvarter i Atlanta ble angrepet av demonstranter.

Nye videoer

Floyd var ubevæpnet da han ble pågrepet, og bakgrunnen for pågripelsen skal ha vært at han matchet beskrivelsen av noen som hadde forsøkt å betale med en falsk seddel i en matbutikk. Politiet mener også at han skal ha motsatt seg pågripelsen.

Fredag ble en ny video av pågripelsen kjent, se videoen her:

CNN har også bilder fra en tredje video postet i sosiale medier, som skal vise pågripelsen. Den viser blant annet tre politimenn sittende på Floyd.

I videoen hører man Floyd flere ganger si at han ikke får puste. Videoen er filmet fra en annen vinkel enn de første videoene.

– Vær så snill, la meg stå. Jeg får ikke puste, sier Floyd, mens personen som filmer får beskjed av politiet om å gå på andre siden av gaten.

Se video av pågripelsen som førte til demonstrasjonene her:

Publisert: 30.05.20 kl. 05:07

Les også

Mer om Politivold USA

Fra andre aviser