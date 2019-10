FAMILIEN: Xavier Dupont de Ligonnes, kona Agnes og barna Arthur, Thomas, Anne og Benoit ble først meldt savnet i april 2011. Etter at likene til resten av familien ble funnet, har Xavier vært etterlyst for drapene. Foto: Nicolas Cado/ Police Judiciaire / NTB scanpix

Skal ha drept familien og begravd dem i hagen – tatt etter åtte år

Franskmannen Xavier Dupont de Ligonnès (58) er mistenkt for å ha skutt og drept kona og sine fire barn i 2011. Nå er han pågrepet i Skottland.

En åtte år lang jakt var endelig over for det franske politiet fredag kveld. Da Xavier Dupont de Ligonnès gikk av flyet i Glasgow, ble han arrestert av skotsk politi, ifølge Le Monde.

Han har vært internasjonalt etterlyst siden 26. april 2011, fem dager etter at politiet fant likene til kona Agnes og parets fire barn. De ble skutt i hodet og lå begravd under terrassen til familiens hjem i elvebyen Nantes, vest i Frankrike.

– De ble drept med et skytevåpen mens de sov, sa statsadvokat Xavier Ronsin i Nantes i 2011, som mente at obduksjonene antydet «metodiske likvideringer».

Meldte seg inn i skyteklubb og kjøpte sement

Politiet i Frankrike skal ha mottatt et anonymt tips om at den ettersøkte mannen var på reisefot med falsk pass, men rakk ikke å pågripe ham før han forlot flyplassen Charles de Gaulle utenfor Paris. Derfor ble det skotsk politi som fikk fakke den drapsmistenkte mannen, og som har bekreftet identiteten til Dupont de Ligonnès ved hjelp av fingeravtrykk. Det skriver den franske avisen Le Parisien.

Drapene på Agnès (48), Arthur (21), Thomas (18), Anne (16) og Benoît (13) rystet Frankrike i 2011.

DRAPSMISTENKT: Den 58 år gamle franskmannen Xavier Dupont de Ligonnès. Foto: NTB scanpix

Politiet tror familien ble myrdet i starten av april. Få dager før hadde familiefaren kjøpt sement, en spade, en hakke og fire poser med 10 kilo kalk. Tidligere i 2011 meldte Dupont de Ligonnès seg selv om to av sønnene inn i en skyteklubb, og han kjøpte ammunisjon til samme type rifle som drapsvåpenet 12. mars, ifølge L’Express.

ÅSTEDET: Den døde familien ble funnet under verandaen i dette huset i Nantes, sør i Frankrike. Foto: Jean-Sebastien Evrard / NTB scanpix

Ransaket kloster

Arbeidsgiverne og skolen til kona og barna fikk beskjed om at familien skulle flytte til Australia, mens slektninger mottok et brev om at Dupont de Ligonnès var hemmelig agent i USA og at de derfor ikke ville høre fra ham, Agnès eller barna på en stund.

Hele familien ble først meldt savnet, og politiet trodde de hadde blitt kidnappet. Xavier Dupont de Ligonnès ble sist sett i Roquebrune-sur-Argens i Var, sør-øst i Frankrike. Der tok han ut 30 euro og forlot bilen sin.

Etterforskningen førte også politiet på villspor, da de ransaket et kloster etter tips om at en av munkene lignet på den etterlyste franskmannen. Politiet slet med å få avhørt munkene, fordi de hadde tatt et stillhetsløfte, skriver The Telegraph.

Publisert: 12.10.19 kl. 09:07







