SKAL STRAFFES: Dersom styresmaktene får det som de vil, kan homofile straffes med døden. Her fra en LGBT-parade i Entebbe i 2015. Foto: STRINGER / X80002

Ugandas regjering vil ha dødsstraff for homofile

Myndighetene i Uganda ønsker å innføre dødsstraff for homofile og vil legge fram et nytt lovforslag om dette i nasjonalforsamlingen.

NTB-AP

Ugandas president Yoweri Museveni sørget i 2014 for at Uganda fikk en lov som innebar at homofil sex kunne straffes med fengsel på livstid. Det opprinnelige lovforslaget, som allerede ble lagt fram i 2009, inneholdt også muligheten for dødsstraff.

Men loven ble opphevet av ugandiske domstoler fordi nasjonalforsamlingen ikke var beslutningsdyktig da loven ble vedtatt.

Nå sier landets etikkminister Simon Lokodo at parlamentarikere som ønsker å skjerpe loven mot homofili, har mobilisert på nytt. Han mener det nye lovforslaget vil få stor oppslutning når det blir lagt fram i nasjonalforsamlingen innen utgangen av året.

Sex mellom to personer av samme kjønn er allerede kriminalisert i Uganda, men Lokodo mener at loven også må forby rekruttering og aktiviteter som fremmer homofiles rettigheter.

Frank Mugisha, som arbeider for homofiles rettigheter i Uganda, sier til nyhetsbyrået AP at aktivister vil kjempe imot ethvert forsøk på å innføre lover som krenker rettighetene til LGBT-personer.

– Vi vil kjempe på samme måte som vi kjempet mot den forrige. Ugandere er virkelig slitne. Dette er ikke en sak for uganderne nå, sier han.

Publisert: 11.10.19 kl. 21:04







