PATRULJE: Russiske og syriske flagg på militære kjøretøy utenfor Manbij tirsdag. Foto: OMAR SANADIKI / Reuters

Russland hevder syriske styrker har kontroll over nøkkelby

Etter at de amerikanske styrkene trakk seg ut av Manbij, kan man nå se russiske flagg i den strategisk viktige byen.

Oppdatert nå nettopp







Manbij, nordvest i Syria, er for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, sentral for å opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» langs hele grensen, der de på sikt akter å bosette millioner av syriske flyktninger som i dag befinner seg i Tyrkia.

Det pågikk natt til tirsdag harde kamper mellom kurdiske styrker og tyrkiskstøttet milits i Manbij-området. Ifølge tyrkiske myndigheter ble en tyrkisk soldat drept og åtte skadet i sammenstøtene, mens 15 kurdiske krigere skal ha blitt «nøytralisert», skriver Reuters.

Men tirsdag ettermiddag hevder det russiske forsvarsdepartementet i en kunngjøring at «den syriske regjeringshæren har full kontroll over byen Manbij og bosetningene rundt».

les også Den nye Syria-krisen kort forklart

Assad-styrker inn i byen

De kurdiske SDF-styrkene, har i lengre tid hatt kontroll over byen, som ligger vest for elven Eufrat, 30 kilometer fra grensen til Tyrkia.

Da amerikanerne søndag kunngjorde at de kom til å fullføre tilbaketrekningen fra Nord-Syria, allierte SDF-styrkene seg med den syriske Assad-regjeringen.

Den syriske regjeringshæren rykket i morgentimene tirsdag inn i byen, for å støtte SDF-styrkene.

Ifølge Washington Post patruljerer nå russiske styrker mellom de syriske og tyrkiske styrkene rundt Manbij.

«En kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet er et tegn på at Russland nå ønsker å fylle sikkerhetsvakuumet som oppsto etter at president Trump beordret evakuering av de amerikanske troppene fra nord i Syria», skriver den amerikanske avisen.

Les også: Raser over amerikanske tilbaketrekning fra Syria

Russerne inn etter amerikanerne

De amerikanske styrkene har i lengre tid oppholdt seg i Manbij, men trakk seg sent mandag kveld ut av området, ifølge Washington Post.

Det er sannsynlig at russiske styrker, som er alliert med Assad-regjeringen, vil gå inn i Manbij etter at amerikanerne har trukket seg ut, sier en amerikansk talsmann til avisen.

Amerikanerne bekreftet selv at de har trukket seg ut av Manbij i en Twitter-melding tirsdag ettermiddag.

«Operation Inherent Resolve» er det amerikanske militærets navn på den militære operasjonen mot IS i Irak og Syria.

Den Kreml-vennlige russiske reporteren Oleg Blokhin har lagt ut en video på Facebook som han hevder er filmet inne på en amerikansk base i Manbij, som nylig ble forlatt av amerikanske styrker.

FLAGG: Et russisk og syrisk flagg sammen med flagget for det militære rådet i Manbij vaier utenfor Manbij tirsdag. Foto: OMAR SANADIKI / X03682

Erdogan vil sikre Manbij

I en TV-tale tirsdag formiddag understreket Erdogan hvor sentralt det er for tyrkerne å ta kontroll over byen.

– Med Guds hjelp vil vi sikre regionen fra Manbij til grensen vår med Irak og i første omgang sørge for at 1 million, deretter 2 millioner syriske flyktninger kan vende tilbake til sine hjem av egen fri vilje, sa Erdogan i talen.

Ifølge presidenten er nå et område på 1.000 kvadratkilometer «frigjort fra separatistenes terroristorganisasjon».

les også Tyrkiske bakkestyrker har entret Syria

Ifølge nyhetsbyrået AP og flere andre nyhetskilder var tyrkiske spesialstyrker på vei mot Manbij mandag ettermiddag. Spesialstyrkene støttet den tyrkisk-støttede syriske militsens forsøk på å ta kontroll over byen.

– Slaget om Manbji har begynt, skrev talsmann for de tyrkisk støttede opprørsstyrkene, Mustafa Seijari, på Twitter i går.

Veikart med amerikanerne

En avtale mellom USA og Tyrkia fra juni i fjor, gjør at Erdogan står fast på at Manbij må «renses» for YPG, som Tyrkia definerer som en terrororganisasjon.

UTENFOR MANBIJ: Tyrkiske soldater og tyrkisk-støttet syrisk milits nord for Manbij nær den syriske grensen til Tyrkia tirsdag. Foto: ZEIN AL RIFAI / AFP

Syrian Democratic Forces (SDF) er en militsgruppe som har samarbeidet med USA i kampen mot IS, og som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen.

Erdogan ser på YPG som en terroristorganisasjon, med link til den kurdiske separatistbevegelsen i Tyrkia.

– Terroristene skulle vært renset fra Manbij innen 90 dager, men det har gått over ett år og de er der ennå. Tyrkia går ikke inn hvis Manbij renses, sier Erdogan til tyrkiske medier, gjengitt i avisen Hürriyet tirsdag.

Styrker ordbruken om Manbij

Avtalen mellom USA og Tyrkia skisserer et såkalt veikart for at YPG skulle trekke seg tilbake øst for elven Eufrat.

Men det har ikke skjedd.

Begge sider mener motparten ikke har holdt avtalen.

BAKGRUNN: Delte hemmelig «Syria-veikart» med NATO-Jens

Erdogan er klar på Manbij må overtas av et nytt lokalt råd, styrt av arabere som er lojale mot Tyrkia.

KONTROLLPOST: Biler passerer gjennom en kurdisk kontrollpost nær Manbij tirsdag. Foto: OMAR SANADIKI / X03682

Kurdernes lokaladministrasjon må fordrives, krever Erdogan, som også krever at kurdiske styrker trekker seg helt ut av Manbij.

– De ekte eierne av Manbji, våre arabiske brødre og deres stammer, skal overta. Vår tilnærming har ikke forandret seg, sier Erdogan.

Ikke direkte trefninger

Syriske regjeringsstyrker befinner seg nå bare kilometer fra grensen mot Tyrkia, men det har ennå ikke kommet meldinger om direkte trefninger mellom de tyrkiske regjeringsstyrkene og syriske regjeringsstyrker, skriver NTB.

BØNN: Tyrkisk-støttede syriske militære ber på en slette nord for Manbij tirsdag. Foto: ZEIN AL RIFAI / AFP

Tapstallene øker

Minst 70 sivile og 135 SDF-soldater er ifølge SOHR drept siden Tyrkia innledet sin militæroffensiv 9. oktober i forrige uke.

Minst 120 FSA-soldater og to tyrkiske regjeringssoldater skal også være drept i kampene, og i Tyrkia er minst 18 sivile drept i angrep over grensa.

Ifølge FN er 160.000 mennesker drevet på flukt fra kamphandlingene.

Publisert: 15.10.19 kl. 14:06 Oppdatert: 15.10.19 kl. 14:19







Mer om