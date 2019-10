ENDTE I KRANGEL: Donald Trump har publisert dette bildet fra møtet i Det hvite hus. Foto: Det hvite hus

Full krangel under Syria-møte i Det hvite hus

Et møte om Donald Trumps håndtering av situasjonen i Nord-Syria endte med at flere demokrater stormet ut i sinne.

Onsdag var det tverrpolitisk enighet i Representantenes hus for å vedta en ikke-bindende resolusjon om å fordømme Trumps avgjørelse om å trekke amerikanske styrker ut av Nord-Syria.

Samme dag holdt Trump-administrasjonen og ledere i kongressen – blant dem flere toppdemokrater – et møte om situasjonen i Det hvite hus.

Og det skal ha gått svært hett for seg rundt møtebordet. Så hett at flere av demokratene valgte å avbryte seansen før møtet var over.

VG i Nord-Irak: Angrepet av Tyrkia: Slik var familienes desperate flukt

Ifølge flertallsleder Nancy Pelosi fikk Trump det hun kaller et sammenbrudd da han hørte at svært mange republikanere hadde støttet fordømmelsen av hans beslutning om å trekke tilbake de amerikanske styrkene.

Avstemmingen endte med oppsiktsvekkende 354 mot 60 stemmer, skriver Reuters.

AVBRØT TRUMP-MØTE: Leder i Representantenes hus Nancy Pelosi sammen med minoritetsleder i Senatet Chuck Schumer og Steny Hoyer etter at de avbrøt møtet med Trump onsdag. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

– Jeg tror den avstemmingen gikk inn på presidenten. Han var rystet. Og derfor kunne vi ikke fortsette møtet, han klarte ikke å forholde seg til det det skulle handle om, sier Pelosi til pressen etterpå, og legger til:

– Det vi så fra presidenten var, synd å si det, et sammenbrudd.

Denne uttalelsen gikk ikke ubemerket hen hos Trump, som natt til torsdag publiserte en Twitter-melding der han skriver at det faktisk var Pelosi som hadde et sammenbrudd under møtet.

– Hun hadde et totalt sammenbrudd i Det hvite hus i dag. Det var veldig trist å se. Be for henne, hun er en veldig syk person, skriver Trump blant annet.

Minoritetsleder i Senatet Chuck Schumer sier at presidenten var svært ufin mot Pelosi, skriver CNN.

– Dette var ikke noen dialog, det var mer en slags tirade, en stygg tirade som ikke grunnet i fakta.

Klaget over manglende plan

Demokratene som deltok på møtet klaget etterpå over at Trump ikke så ut til å ha noen plan for hvordan han skal håndtere den pågående krisen, og spesielt IS-fangene som hittil har klart å rømme.

Les også: Trump advarte Erdogan i brev: – Ikke vær tåpelig

Tilbaketrekkingen av de amerikanske styrkene betyr også at kurderne, som har kjempet side om side med amerikanerne i kampen mot IS, ble overlatt til seg selv idet Erdogans styrker rykket inn.

Trump sier imidlertid at han ikke er bekymret for kurderne:

– De vet hvordan man slåss. De er forresten ikke noen engler, sier han ifølge AP.

– Ikke overraskende

I en kommentar til Reuters sier talsperson Stephanie Grisham i Det hvite hus at Pelosis beslutning om å forlate møtet var «uforståelig, men ikke overraskende». Hun la til at republikanerne som satt igjen rundt bordet holdt en produktivt møte etter at demokratene stormet ut.

Flere republikanere, blant dem Michael McCaul i utenrikskomiteen i Representantenes hus, sier de er skuffet over at demokratene valgte å forlate møtet.

